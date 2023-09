Vana armastuse juurde tagasi pöörduv Kivistik unistab olümpiast

Turba spordipäeval sai tõugata nii kuuli kui ka heita ketast, kuid üks suurimaid tõmbenumbreid oli teist aastat kavas olnud ässade jooks. Nagu nimigi viitab, siis olid rajal kodusesse paremikku kuuluvad jooksjaid ning sel korral võtsid omavahel 4,4 kilomeetrisel distantsil mõõtu neli sportlast. Ajaga 12 minutit ja 54 sekundit võitis jooksu nädal tagasi maratoni Eesti meistriks tulnud Leonid Latsepov. Talle järgnesid Karel Hussar, Kaur Kivistik ja Rasmus Kisel.

"Maraton on veel kindlasti jalgades. Praegu joostes ma tundsin, et ei ole minu tehnika, et nii imelikud sammud. Aga jalad jooksid ise ja eks distants oli lühike ja tuli hästi välja," rääkis Latsepov.

"Eelmisel aastal ma ei saanud osaleda, aga sellel aastal korraldajad kutsusid mind, ma võtsin siis selle kutse vastu ja tulin kohale. Mulle väga meeldib siin. Kohe on näha, et külarahvas on õues, et toimub melu, lapsed mängivad ja jooksevad, hobused käivad ringi. Hästi tore, arvan, et kohalike elanike jaoks on tähtis spordiüritus."

Turba spordipäeva peakorraldaja Ants Kiisa sõnul on ässade jooksu peamine eesmärk innustada kohalikke lapsi ja noori.

Kolmanda koha saanud Kaur Kivistik tegi mullu alavahetuse, kui asus takistusjooksu asemel ennast maratoni distantsil proovile panema. Viimati sai Kivistik korralikult võistelda alles aasta tagasi Müncheni Euroopa meistrivõistlustel, kuid kevadel tabasid teda mitmed tervisemured ning nüüd on 32-aastane Eesti rekordiomanik otsustanud 3000 meetri takistusjooksu juurde naasta.

"Esimese hooga on siin talvel enne jõule Euroopa krossijooksu meistrivõistlused. Aga kui tulevat aastat silmas pidada, siis proovin minna nii-öelda vana armastuse juurde tagasi, et soovin kevadel takistusjooksu kavasse võtta. Proovin EM-ile pääseda ja kui EM-il õnnestub kõrge koht saavutada, mis varasemalt on õnnestunud, siis ikkagi olümpia on ka selles mõttes kõrva taga vaikselt kõlkumas," rääkis Kivistik.