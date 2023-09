Uus-Meremaa avas MM-il võiduarve, vastase mängija sai koletu vigastuse

Esimeses voorus võõrustajate paremust tunnistama pidanud Uus-Meremaa tegi kohtumise jooksul 11 try'd. Aafriklased otsisid neid samuti, kuid said oma ainsad punktid esimesel hooajal penaltist.

Kahjuks jäi kohtumist varjutama Namiibia mängija Le Roux Malani üsna võigas hüppeliigese vigastus - tema jalalaba näitas kokkupõrke järel ebaloomulikus suunas. Pallurit tohterdati väljakul tükk aega, misjärel sõidutati ta kanderaamil minema.

Le Roux Malan Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO/PanoramiC

Malan sai viga libedal murul libisedes, kui üritas peatada vastaste mängijat. Kuna trauma oli visuaalselt õõvastav, siis telerežissöörid kordusi ei näidanud.

Laupäeval sõnas Namiibia peatreener Allister Coetzee, et Malanile tehti kohe operatsioon. "Seal oli luumurd ja nihestus, mistõttu on tal üsna raske," kommenteeris ta. "Mida varem lõikus tehakse, seda parem on taastumine ka eesootava hooaja mõttes. See oli väga edukas operatsioon."

Uus-Meremaa meeskond kinkis vastasele oma mängusärgi, kuhu olid autogrammi andnud kõik mängijad. "See ei räägi üksnes eetose ning ragbi kultuuri ja väärtuste kohta, vaid selle taga on reaalne eluline tunnetus," sõnas Coetzee. "See on minu jaoks uskumatu, et All Blacks [Uus-Meremaa koondise hüüdnimi] midagi sellist teeb."

Seejuures polnud Malan Namiibia koondise ainus kaotus reede õhtul, sest ka ründemängija Adriaan Booysen nihestas õlga. "See läks kergesti liigesesse tagasi, aga me ei tea praegu trauma ulatust. Ma ei taha otsumisega kiirustada," lausus juhendaja.

Juba neljapäeval oli oma teise võidu teeninud Prantsusmaa koondis, kes avavoorus alistas Uus-Meremaa 27:13 ja oli seejärel parem ka Uruguayst 27:12. Veel kuulub A-gruppi Itaalia, edasi saavad kaks paremat.

Ragbi maailmameistrivõistlused kestavad 8. septembrist 28. oktoobrini. Maailma edetabelijuhina tuli turniirile Iirimaa, kes sai B-grupi avavoorus jagu Rumeeniast 82:8, aga grupifaasi üks oodatuim lahing leiab aset järgmisel nädalal, kui minnakse vastamisi tiitlikaitsja Lõuna-Aafrikaga.