Red Bulli mõjukas nõunik sai FIA-lt kirjaliku hoiatuse

Pärast Itaalia GP-d, kus Perez lõpetas tiimikaaslase Max Verstappeni järel teisena, tõi Marko tolle esitust hinnates sobimatul moel esile sõitja etnilise päritolu.

"Me teame, et tal on probleeme kvalifikatsioonis ja et ta vorm kõigub," sõnas Marko kanalile Servus TV. "Ta on lõunaameeriklane ega ole oma peas nii täielikult keskendunud kui Max või Sebastien [Vettel]."

Lisaks faktiveale - sest mehhiklasena on Perez tegelikult põhjaameeriklane - sai Marko kõvasti kriitikat rassilise stereotüübi kultiveerimise pärast. FIA kinnitas väljaandele Motorsport.com, et Markole on teeninud seetõttu kirjaliku hoiatuse.

"Võime kinnitada, et Helmut Marko on saanud kirjaliku hoiatuse ja talle tuletati meelde tema kohustusi avaliku elu tegelasena autospordis vastavalt FIA eetikoodeksile," teatas FIA. Marko on väljaütlemise pärast vabandanud nii avalikult kui ka isiklikult Perezi ees.

Mehhiklane ise on Markoga jätkuvalt heades suhetes. "Mina isiklikult ei solvunud. Ütleme nii, et kui need kommentaarid tulnuks teisest vaatenurgast või nii, siis oleksin neid võtnud teisiti," lausus ta.

"Aga minu jaoks on asjad nagu nad on ja ma ei võtnud seda isiklikult. Ma arvan, et me kõik teeme vigu. Mis juhtub pärast, kuidas asi kerib meedias või avalikuses, siis see ei ole enam minu kontrolli all."

Pärast Marko kommentaari tuli F1 sarjast siiski ka teistsugusel toonil sõnavõtte. Näiteks kritiseeris austerlase sõnu tugevalt konkurendi Mercedese tiimiboss Toto Wolff. "Ma naerame Lõuna-Ameerika üle. Aga see on teema, mis pole üldse naljakas," lausus sakslane.

"Asi pole vaid selles, mida on välja öeldud, vaid mõtteviisis, et selliste asjade peale saab üldse tulla. Vormel-1 sarjas sellele kohta pole. See pole midagi, mida oleks võinud öelda ka minevikus ja kindlasti mitte praegu ega tulevikus."

"Me kõik teame, et vajame vormel-1 sarjas rohkem mitmekesisust, rohkem kaasamist ja võistkonnad annavad endast parima loomaks keskkonda, kus see on võimalik. Ilmselgelt ei valgusta sellised avaldused F1 sarja sellest küljest, mida F1 kõigi oma tegevuste juures väärib."

80-aastane Marko on Red Bulli vormel-1 tiimide (Red Bull ja AlphaTauri) nõunik, kel on organisatsioonis olnud üsna suur sõnaõigus. Samuti on ta Red Bulli noorteprogrammi, kuhu kuulus ka samuti sobimatu sõnakasutuse tõttu välja arvatud Jüri Vips, juht.