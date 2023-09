Tugev lõpp viis O'Sullivani taas finaali

O'Sullivan oli kaotusseisus 6:7, aga lõpetas matši nelja partiivõiduga järjest. Neist kahes viimases näitas ta ka enam kui sajapunktilisi seeriaid (118, 109).

"Matši algus ei olnud nii hea," lausus seitsmekordne maailmameister. "Kuni seisuni 6:5 või 6:6 oli mul veidi raskusi. Üritasin mängus püsida ja tegin tehnilise muudatuse."

"Arvasin, et pean mingi asendi leidma. Muutsin oma löögijoont ja õlaasetust suletumaks, et kontrollida valget kuuli paremini. See oli raske, aga õnneks sain selle lõpuks paika."

Shanghai Masters on O'Sullivani jaoks väga edukas turniir, kus ta on võitnud juba 18 matši järjest. Viimati kaotas inglane 2016. aastal Michael Holtile.

Finaalis läheb 47-aastane O'Sullivan vastamisi kas valitseva maailmameistri Luca Breceli või austraallase Neil Robertsoniga, kes selgitavad finalisti laupäeval.

2007. aastal alguse saanud Shanghai Masters oli algselt reitinguturniir, aga 2018. aastast toimub kutsetega. Koroonaviiruse pandeemia tõttu mängiti viimati 2019. aastal ehk võistlus naasis neljaaastaselt pausilt.