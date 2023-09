PSG sai hooaja esimese kaotuse

Nice'i kangelaseks kerkis kunagi Leedu kõrgliigast tuule tiibadesse saanud nigeerlane Teremas Moffi, kes karistas pealinnaklubi kahe värava (21. ja 68. minutil) ja ühe resultatiivse sööduga, mille andis 53. minutil Gaetan Laborde'i tabamusele.

Mõlemad PSG väravad kirjutati Kylian Mbappe nimele: 29. minutil seadis ta tabloole seisuks 1:1 ja 87. minutil vähendas omade kaotusseisus minimaalseks, kuid kaotusest päästvat kolmandat enam temalt ega meeskonnakaaslastelt ei tulnud.

"Nice on väga raske vastane, neil on väga atraktiivne mänguplaan," kiitis PSG peatreener Luis Enrique võitjaid. "Ma arvan, et nad olid meist füüsiliselt üle ja samuti olid nad väga head kõikidel vasturünnakutel."

Vahetusest sekkunud ja Mbappe teisele väravale tulemusliku söödu jaganud Randal Kolo Muani täiendas: "Meiega mängis suurepärane Nice'i meeskond. Nad jäid rahulikuks, mängisid oma mängu ja lõid väravaid."

Seejuures 13 eelmises omavahelises kohtumises PSG kodustaadionil polnud Nice teeninud ainsatki võitu, aga jätkab nüüd ühena neljast meeskonnast Prantsusmaa kõrgliigas, kes pole sel hooajal veel kaotanud: ülejäänud kolm on Rennes, Marseille ja Monaco.