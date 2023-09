Päeva parima tulemuse visanud Tattar kerkis liiderduo kannule

Kui avapäeval oli eestlanna neljas, siis teisel päeval tegi ta päeva parima tulemuse ehk viis alla par'i. Tattari arvele jäi kaks bogey't, aga ka seitse birdie't.

Kristin Tattar gets her round started with a C2 make pic.twitter.com/HNa2rkXY92 — Disc Golf Pro Tour (@DiscGolfProTour) September 15, 2023

Off the rock and in bounds for Kristin Tattar!! pic.twitter.com/j88cNMW93e — Disc Golf Pro Tour (@DiscGolfProTour) September 15, 2023

Kristin Tattar connects on a windy, obstructed 50 ft putt and is now just one back of the lead! pic.twitter.com/Amey0Cqpv8 — Disc Golf Pro Tour (@DiscGolfProTour) September 15, 2023

Esimese päeva järel ainuliidriks asunud Eveliina Salonen kulutas teisel päeval neli viset rohkem kui Tattar ja ameeriklanna Hailey King tõusis temaga võrdsele pulgale. Mõlemal on nüüd kogusumma seitse viset alla par'i ehk vaid üks enam kui Tattaril.

Ülejäänud võistlejad jäävad juba kaugemale: ameeriklannal Ohn Scogginsil on kirjas täpselt par ning norralanna Anniken Kristiansen Steenil ja ameeriklannal Holly Finleyl kolm üle par'i.

MVP Openi võitja selgub nelja ringi summas.