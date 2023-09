Vehklejad said Tallinnas uue treeningkeskuse

"Ma julgen pakkuda, et meil on suurepäraseid tingimused. Alustame saalist, kus on kaasaegne aparatuur, siin saab pidada võistlusi," lausus Novosjolov ERR-ile ja lisas, et paigutatud põrand on säästlik nii lastele kui ka proffidele.

Tema sõnul on palju tehtud, aga täieliku valmimiseni on veel minna. "Meil on üheksa rada, aga neist kolm on võistlusrada. See on tehtud spetsiaalselt selleks, et mahutaksime rohkem mahu treeninguteks. Võistlusrada on laiem ja võtab rohkem ruumi," selgitas Novosjolov. Võistluste ajal saab radu ka koridori paigutada.

"Ma väga loodan, et lapsed leiavad meie juurde tee. Me ei ole veel reklaami teinud, aga lapsed ja lapsevanemad on meid ilusti üles leidnud," jätkas ta. "Julgen pakkuda, et meid on juba üle 60. Vaikselt kasvame."

Novosjolov loodab kasvatada ka Le Glaive treenerite hulka. "Tegelikult on rohkem ja üritame personali suuremaks teha, kuna lapsi tuleb ja kõik väärivad ühesugust suhtumist, panust, pühendumist. Tahame treenereid juurde võtta."

Spordisaalis toimuv on kaubanduskeskuse külastajale vabalt jälgitav. Seetõttu saab rahvas jälgida ka näiteks olümpiavõitja Katrina Lehise treeninguid. "Kui mõni spioon siia tuleb, siis arvan, et tunneme ta ära," muigas Novosjolov.

"Aga rahvas jääb tõesti vaatama. Minu meelest on see suurepärane. Mida rohkem inimesed näevad, mis on vehklemine, seda rohkem nad saavad aru. See ei tähenda seda, et kõik hakkavad harrastama, aga silmaring laieneb ja nad saavad rohkem informatsiooni."

"Mõnes mõttes on ka meil kasu - ei ole seda publikuhirmu enam, ei ole seda enam suurtel võistlustel vaja karta," lisas Novosjolov.