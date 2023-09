Tänaku kaardilugeja Järveoja juhib crosskartide sarja

Autoralli MM-il kaardilugejate arvestuses neljandal kohal olev Järveoja on kolme etapiga kogunud 54 punkti, teist ja kolmandat kohta jagavad võrdselt 50 punktiga Rally X Nordicus kuuenda koha saanud Martin Juga ja rallikrossi EMV hõbe Marko Ringenberg. Esikolmik sõidab kõik Speedcar Wonderitega, vahendab Autosport.ee.

Pühapäevane võistlusrada on maha märgitud Raadi endisele sõjaväelennuväljale. "Valdavalt on tegemist kruusarajaga, kuid leidub ka lühikesi betoonilõike," rääkis võistluse direktor Simo Koskinen. "Täpse rajainfo anname laupäeval, mil avaldame katsete videod."

Plaanis on korraldada veel ka viies etapp. "Kuupäev on paigas, 14. oktoober, kuid asukoht veel lahtine. Kaalumisel on kaks võistluspaika, aga täpsemalt anname teada, kui asi selge."

Pühapäeval algab Raadil võistlus kell 10.30.