Ten Hag saatis vabandamisest keeldunud Sancho pagendusse

Probleemid algasid Unitedi viimasest liigamängust Londoni Arsenali vastu, kui peatreener Erik ten Hag otsustas Sancho koosseisust välja jätta. Ten Hag põhjendas Sancho eemalejäämist ründaja kehvade esitustega treeningul.

Sancho lükkas juhendaja põhjendused sotsiaalmeedias tagasi ja väitis, et ta on "pikka aega patuoinas olnud". Väidetavalt keeldus Sancho postituse eest vabandamisest, mistap arvas ten Hag ääreründaja esindusmeeskonna koosseisust ja treeningutelt välja, vahendab The Athletic.

Klubi ametlikus avalduses öeldi, et Sancho treenib esindusmeeskonnast eraldi kuniks distsiplinaarküsimuses jõutakse lahenduseni.

Sancho liitus Unitediga 2021. aastal 85 miljoni euro eest ning on kõikide sarjade peale esindanud klubi 82 mängus ja löönud 12 väravat. Unitedi järgmine kohtumine on kavas laupäeval, kui kodumurul võõrustatakse Brighton & Hove Albionit.