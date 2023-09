Eesti võitis esmakordselt sõidetud Balti mere meistrivõistlused

Balti mere meistrivõistluste hooaeg sai alguse Soomes, kui märtsis sõideti hooaja ainus talveralli Jyväskyläs, kus võtsid võidu Mikko Eskelinen/Arto Kapanen (Ford Fiesta RS WRC). Eestlaste parima tulemuse eest hoolitsesid Peugeot 208 Rally4 autoga võistelnud Patrick Enok/Rauno Rohtmets, kes sõitsid välja enda võistlusklassis (3) kolmanda ja absoluutarvestuses viienda koha.

Hooaeg jätkus juuni alguses Leedus Žemaitijas. Etapivõit läks koduteedel Škoda Fabia N5 autoga võistelnud Martynas Samsonasele/Ervinas Snitkasele. Lõunanaabrite juures näitasid eestlastest parimat minekut Pranko Kõrgesaar/Ott Kuurberg (Ford Fiesta Rally4), kes lisaks võidule klassis "3" said absoluutarvestuses kirja 12. koha.

Augusti alguses võisteldi Lätis Cesises, kus startis senise hooaja suurim osalejate arv ehk 59 ekipaaži. Kolmanda etapi võit läks 16-aastasele norrakale Karl Peder Nordstrandile (Škoda Fabia SRT Proto) ja tema kaardilugejale Jörn Norum Listerudile. Kui senise hooaja jooksul polnud Eesti võistluspaarid absoluutarvestuses veel esikolmikusse jõudnud, siis Lätis tegid seda Timmu Kõrge ja Arro Vahtra ( Mitsubishi Lancer Evo X). Eestlastele kuulus kolmas koht nii võistlusklassi "4" kui ka absoluutarvestuses.

Hooaeg kulmineerus kolm nädalat hiljem Kesk-Eesti teedel, kui sõideti 20. Paide ralli. Kui senise kolme etapiga oli Balti mere meistrivõistlustel stardi saanud 99 võistluspaari, siis Paides hakkasid punktide eest heitlema koguni 94 võistluspaari. Teist rallit järjest võitlesid võidu nimel norralased Nordstrand/Listerud, kes aga pidid lõpuks tunnistama nappi 0,6-sekundilist kaotust Priit Koigile/Kristo Tammele, kellele kuulus lisaks absoluutvõidule klassi "1" etapivõit.

"Teise päeva esimeses pooles tegime päris palju legendi muudatusi, mis olid ajendatud reede õhtusest libedast katsest, mistõttu muutsime legendi päris palju aeglasemaks. See maksis meile hommikul palju kätte. Lõunapausi ajal tegime legendis korrektuure ja tõstsime tempot. Viimasel katsel olime esimeses pooles tagapool, kuid teises pooles lisasime ilma liigsete riskideta tempot. Kuigi vigu esines mahapööretes, siis tundub, et kiiretes osades võtsime selle vahe tagasi," võttis Koik võiduka Paide ralli kokku.

Hooaja kokkuvõttes eestlastele mitu pjedestaalikohta

Klassis "1" (Rally 2/R5/Rally2 Kit/S2000) võitsid meistritiitli ukrainlased Serhii Potiikole/Ivan Mishynile (Škoda Fabia Rally2 Kit), kes osalesid neljast etapist kolmel ja võitsid neist kaks. Klassi teine koht läks Sergey Ugerile/Maria Ugerile (Ford Fiesta R5). Kuna reeglite järgi pidi punktide kirja saamiseks osalema vähemalt kahel etapil, siis rohkem klassis "1" hooaja kokkuvõttes punktisaajaid polnud.

Klassis "2" (Rally3, N-rühm) kuulus meistritiitel Eesti/Soome ühisekipaažile Kristjan Kajakas/Ari Tiukkanen (Ford Fiesta Rally3). 18 punktiga jäid neist maha lätlased Ilja Zakmans/Estere Zakmane (Mitsubishi Lancer Evo X) ja kolmandad olid eestlased Esmar-Arnold Unt/Raiko Lille (Ford Fiesta Rally3).

Klassis "3" (Rally4) edestas kuue punktiga lähimaid konkurente 15-aastane türklane Can Alakoc, kelle kõrval kahel etapil istus Sander Pärn ja ühel Andris Malnieks. Hõbemedal läks Itaalia võistluspaarile Giovanni Trentin/Danilo Fappani ja pronks kuulus eestlastele Pranko Kõrgesaarele/Ott Kuurbergile.

Klassis "4" (rahvuslikud 4WD autod) võtsid võidu kaks etapivõitu saanud Karl Peder Nordstrand/Jörn Norum Listerud (Škoda Fabia SRT Proto). 12 puntki kaugusele jäid norralastest lätlased Emils Blums/Didzis Eglitis (Mitsubishi Lancer Evo IX) ja neist omakorda kuue punkti kaugusele kahel etapil osalenud Timmu Kõrge/Arro Vahtra (Mitsubishi Lancer Evo X).

Klassi "5" (rahvuslikud 2WD autod üle 2000cc) hooaja parimad olid Jari Valtaala/Pekka Penttilä (Toyota Altezza RS200). Kolmel etapil osalenud soomlaste järel said teise koha eestlased Tarmo Lee/Tõnu Nõmmik (BMW 320) ja kolmanda lätlased Zigurds Kalninš/Renars Salaks (BMW Compact).

Klassis "6" (rahvuslikud 2WD autod kuni 2000cc) kuulusid nii meistritiitel kui ka hõbemedalid eestlastele. Klassivõit läks 16-aastasele Oskar Männametsale (Citroën C2 R2 Max) ja tema kaardilugejale Holger Enokile, kes edestasid 13 punktiga AZLK-2140 autoga võistelnud Enn Pärnamäge/Andreas Liimanni.

Kui esimesed kaks kohta kuulusid eestlastele, siis kolmas koht läks võrdsete punktidega jagamisele kahe Läti ekipaaži vahel: Madars Dirinš/Gints Lasmanis (Honda Civic) ja Eriks Kursišs / Agija Alle-Kursiša (Opel Astra).

Kümne punkte teeninud riigi arvestuses oli parim Eesti 450 punktiga. Teise koha pälvis Läti (375 p) ja kolmanda Soome (204 p). Kõiki lõppkohti näeb siit.

Eesti Autospordi Liidu spordidivisjoni juht Kuldar Sikk ütles, et sari jätkub ka tuleval aastal. "Kokkuvõttes võib öelda, et sarja käivitamine läks üle kivide ja kändude, kuid hooaja teisel poolel asjad paranesid. Plaan on sarjaga jätkata ja novembri kuu jooksul peaks selguma esialgne kalender. Kindlasti innustame võistlejaid osalema ning oma võistlusplaanis Balti mere meistrivõistlustega arvestama."