Ronaldo jäi ka FIFA auhinna nominentide seast välja

Alates 2016. aastast välja antavale auhinnale ei nomineeritud tänavu kahekordset võitjat Cristiano Ronaldot. Portugallane ei mahtunud ka France Footballi poolt välja antava Ballon d'Ori ehk Kuldpalli kandidaatide sekka.

Meeste 12-pealises nimekirjas on pooled seotud Manchester Cityga. Valitsevat Inglismaa meistrit ja Meistrite liiga võitjat esindavad Erling Haaland, Julian Alvarez, Kevin de Bruyne, Rodri, Bernando Silva ning suvel Barcelonaga liitunud Ilkay Gündongan.

Eelmisel aastal parimaks meesjalgpalluriks kuulutatud Lionel Messi on samuti nimekirjas, nagu ka tema endine klubikaaslane Kylian Mbappe. Itaalia meister Napoli on esindatud kahe mängijaga: Victor Osimhen ja Hvitša Kvaratshelia. FIFA nimistus on ka kaks meest, kes Ballon d'Ori nimekirja ei mahtunud. Nendeks on Horvaatia koondislane Marcelo Brozovic ja Inglismaa koondislane Declan Rice.

Naiste aasta parima auhinnale nomineeriti 16 mängijat. Soosikuks on MM-i parimaks mängijaks valitud hispaanlanna Aitana Bonmati, kes lisaks MM-tiitlile võitis klubijalgpallis Meistrite liiga. Eelmisel aastal esikolmiku moodustanud Alexia Putellas, Alex Morgan ja Beth Mead jäid tänavu nimistust välja.

Aasta treeneri kandidaatideks on Pep Guardiola (Manchester City), Simone Inzaghi (Milano Inter), Ange Postecoglou (Tottenham Hotpsur), Xavi (Barcelona) ja Luciano Spalletti (Itaalia meeste rahvuskoondis). Lisaks selguvad aasta parim mees- ja naisväravavaht, naiste treener, parim fänn ning välja antakse ka Puskase auhind aasta ilusaima värava eest.

FIFA aasta parimad selgitatakse koondiste treenerite ja kaptenite, ajakirjanike ja fännide hääletuste koondtulemuste põhjal. Oma lemmikutele saab hääle anda siit.

The Best FIFA Women's Player

The Best FIFA Men's Player

The Best FIFA Women's Coach

The Best FIFA Men's Coach

The Best FIFA Women's Goalkeeper

The Best FIFA Men's Goalkeeper

The FIFA Fan Award



