Eestlasest kikkpoksi maailmameister naaseb ringi

Värskelt taas isaks saanud 35-aastane Vorovski on Eesti üks edukamaid kikkpoksijaid. Karjääri jooksul on ta kogunud 33 võitu ja viis kaotust.

Vorovski tiitlite seas on Balti K1 kikkpoksi amatööride meistritiitel ja 2021. aastal teenitud KOK maailmameistritiitel. Oma viimase profimatši tegi Vorovski 2021. aastal ja nüüd on ta tagasi tippvormis, et astuda areenile viiendat korda toimuval The League'il.

Õhtu jooksul astuvad lisaks Vorovskile võitlustulle Eesti parimad võitlejad, teiste seas Uku Jürjendal, Hendrik Themas, Maikel Astur ja Ott Remmer. Nende vastasteks on tugevad külalisvõitlejad välismaalt.

The League toimub Tallinnas Tondiraba jäähallis laupäeval, 4. novembril.