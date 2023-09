Tattar jäi USA suurturniiril avapäeva järel keerulisse seisu

Paari nädala eest Jeffersonville´is kahekordseks maailmameistriks kroonitud Tattar alustas avapäeva rabedalt, vahendab Delfi Sport. Kohe esimesel korvil korjas eestlanna bogey. Teisel rajal suutis eestlanna mängida par'i, kuid kolmandal korvil tuli tal taas leppida bogey'ga.

Päeva lõppedes läbis eestlanna ringi 59 viskega (-1 alla par'i) ja hoiab sellega neljandat kohta. Reedest võistluspäeva alustab juhtgrupis esikohalt soomlanna Eveliina Salonen (-6).

Tattar tunnistas päeva järel Disc Golf Networkile antud intervjuus, et ei tundnud ennast rajal kõige paremini. "Midagi oli täna lahti. Mõned drive'id lendasid valesse kohta ja eksisin ka puttidel. Mu keskendumine kõikus ja see ei olnud püsiv. Ma ei tea miks," analüüsis eestlanna.

Kristin Tattar nearly flexes her way into the basket for birdie on Hole 12 pic.twitter.com/e9zh3w3AHF