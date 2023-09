Hispaania jalgpallurid jõudsid liigaga kokkuleppele, streik lõppeb

Liga F-i hooaeg pidi algama eelmisel nädalavahetusel, aga lükkus edasi ning esimene mäng toimub nüüd sel reedel, kui Valencia võõrustab Madridi Reali.

Liga F muutus täisprofessionaalseks eelmisel hooajal, mil mängijate miinimumpalgaks määrati kogu aasta peale 16 000 eurot. Hispaania jalgpallureid ühendav organisatsioon AFE soovis algavaks hooajaks miinimumpalga tõsta 25 000 euroni kohustusliku klausliga, mis tõstaks ülejärgmiseks hooajaks selle 30 000 peale.

Liiga ei olnud sellega aga nõus, väites, et see viiks liiga majandusliku kollapsini ja "naiste profijalgpalli läbikukkumiseni". Neljapäeval teatasid mõlemad, et uus leping on allkirjastatud ja hooaeg võib alata. Uute tingimused kujutavad endast 21 000 euro suurust miinimumpalka, mis tõuseb hooajaks 2025/26 23 500 euroni aastas.

Liga F-i hooaja algus lükkus edasi ka mullu, siis streikisid paremate töö- ja palgatingimuste nimel kohtunikud.