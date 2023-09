Mistrasse siirdunud Lees eurodebüüdist: sellega kaasneb alati mõnus ärevus

Eesti käsipaliklubi Mistra teeb tuleval nädalavahetusel Austrias eurosarja debüüdi, kui kohtub Euroopa karikasarjas Austria klubi Bregenziga. Sel suvel Mistraga liitunud Kaspar Lees ütles, et kuigi vastane on tuttav, on Mistral siiski ees raske ülesanne.

Sel hooajal osaleb käsipalli eurosarjades neli Eesti klubi: HC Tallinn, Mistra, Põlva Serviti ja Viljandi HC. Kui esimesena mainitu on oma teekonda juba koduse viigiga alustanud ning kaks viimast pääsesid otse teise ringi, siis Mistra euroväljakute debüüt saab toimuma tuleval nädalavahetusel Austrias.

Tugevuselt kolmandas liigas minnakse vastamisi Bregenzi käsipalliklubiga. Kahe mängu kokkuvõttes selgitatakse parim välja vastaste koduväljakul laupäeval ja pühapäeval.

Mistra on kahe hooaja vältel läbinud märgatavalt muutusi, kui tiimiga liitusid näiteks Eesti koondislased Martin Johannson ja Kaspar Lees ning aastaid Põlvas pallinud Carl-Eric Uibo. "Eelmisel hooajal Tapaga liitudes uskusin, et see saab olema pikem projekt, kuid väikelinna klubil tekkisid kerged finantsilised probleemid. Meil oli hea kogukonna punt ja suutsime selle väga hästi toimima saada, kuid osad lülid otsustasid uutele jahimaadele minna ja mul ei olnud enam ambitsiooni noorte poistega mängida. Usun, et see on ka neile parem, et nad saavad selle läbi rohkem võimalusi. Arvestades, et elan ise Tallinnas, tekkis suve algul mõte, et otsin mängupaika lähemale ning seetõttu sai ka Mistra selleks valikuks," selgitas Lees klubivahetuse tagamaid.

Uue põhikoosseisu kokku sulandamine ei ole aga läinud kergelt ning meistriliiga esimeses voorus võeti napp võit SK Tapa üle. "Meil on olnud tipp-topp üldkehaline ettevalmistus, aga kui põhituumikusse lisandub palju uusi mängijaid, siis võtab kokkumäng omajagu aega," sõnas Lees.

"Peame oma joonise kallal veel kõvasti vaeva nägema. Loomulikult oli mul hea vaadata, kuidas endise koduklubi noored poisid tegid soliidse esituse ja näitasid oma emotsiooni välja. Meie saime sealt teadmise, et midagi ei tule kergelt ja eurosarjaks tuleb end 100 protsenti rohkem kokku võtta," jätkas 33-aastane koondislane.

Eelmisel hooajal põhiturniiril kuuendaks jäänud ning seejärel veerandfinaalides kaotanud Austria klubi Bregenz on uut hooaega alustanud ühe võidu ja ühe kaotusega ning sellega paiknetakse meistriliigas hetkel seitsmendal kohal.

Aastatuhande alguses kodust sarja valitsenud klubi võitis vahemikus 2001.-2010. aastail üheksa kohalikku meistritiitlit, kuid viimastel aastatel enam nii edukad ei ole oldud. Esimeste matšide resultatiivseimad mängijad on olnud 130-kilone austerlane Tobias Wagner üheksa ning ääremängija Sebastian Burger 16 tabamusega. Kuid ka nende järel on skoorimine olnud pigem ühtlane.

"Eurosari on kuidagi kiirelt kätte jõudnud, meeskondlikult ei ole me ehk hetkel parimas hoos, kuid euromäng teeb alati erksaks ning tekitab mõnusat ärevust," ütles Lees. "Vastane on meile teada, oleme nende erinevaid mänge saanud näha, kuid kuna meil on uus meeskond, siis pigem üritame rohkem keskenduda enda tegemistele."

"Kuna mõlemad kohtumised toimuvad vastase väljakul, siis tuleb neid kergeks soosikuks pidada. Meie peame omad kokkulepped üritama platsil realiseerida ja neile kõva lahingu andma. Läheme ikkagi sinna võitma, sellest paarist edenema, kuid teadvustame endale, et see saab olema raske ülesanne," lõpetas Mistra värske täiendus.

Mistra mängib Bregenzi vastu laupäeval kell 19.30 ning pühapäeval kell 17.00.