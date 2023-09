Rimi jalgpallifestivalid tõid kokku üle 250 tüdruku

Festivalid toimusid Saue Kooli 1.–4. klassi ja Ääsmäe 1.–6. klassi õpilastele. Saue Jalgpalliklubi treenerid tutvustasid tütarlastele erinevaid jalgpallis vajaminevaid oskusi: reaktsioonikiirus, sihtimine, löömine ning osavus. Osavust said osalised testida mitmetahuliste takistusradade läbimisel. Saue Kooli õpilastel oli ka eksklusiivne võimalus lüüa väravaid Eesti koondise väravavaht Karina Korkile.

Saue JK poolt koordineeris festivalide läbiviimist Kärt Mere. Mere sõnul on projekti peamine eesmärk näidata tüdrukutele, et jalgpall on mõeldud kõigile. "Sellise päevaga suudame me kindlasti äratada üha rohkemate tüdrukute huvi jalgpalli vastu, mis aitab tulevikus kasvatada naiste jalgpalli arengut tervikuna. Kesksel kohal on loomulikult tüdrukute liikumisharrastuse propageerimine ja sportimisharjumuse tekitamine läbi mängu," rääkis ta jalgpall.ee vahendusel

Mere sõnul peegeldus osalistelt ainult positiivset tagasisidet. "Tüdrukute nägudest oli näha, et nad tõesti nautisid selle võrratu spordiala erinevaid külgi, naeratuse said näole ka need, kes alguses väljakule jõudes veidi skeptilised olid. Kõigil oli lõbus ja see oligi meie peamine eesmärk," ütles Mere.

Saue Jalgpalliklubi tänab kõiki, kes aitasid sellel toredal ettevõtmisel teoks saada ja ootab treeningutega liituma kõiki tüdrukuid. Tüdrukute jalgpallifestivalide peatoetaja on Rimi, kelle poolt said kõik osalised mälestuseks ka "Tüdrukud on mängus" särgi.

Järgmine Rimi tüdrukute jalgpallifestival toimub juba homme, 14. septembril Saku Gümnaasiumis Saku Sportinguga.