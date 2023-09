Juss Maidla pälvis EM-etapil neljanda koha

Ekstreemses kuumuses oli stardipuu taga konkurente Saksamaalt, Prantsusmaalt, Inglismaalt, Taanist, Lätist, Poolast, Belgiast, Tšehhist ning isegi Austraaliast. Mõlemal päeval osalesid sportlased kolmes võistlussõidus, vahendab Msport.ee.

Probleemid stardis tegid Maidla esimese võistlussõidu keeruliseks, kuid peale suurt võitlust konkurentidega lõpetas ta siiski kuuendal kohal. Teine start sujus juba ladusamalt ning Maidla sõitis välja viienda koha. Terve kolmanda sõidu vältel heitles viiendal kohal sõitev Maidla kolmanda ja neljanda kohaga. Napilt enne lõppu püüdis ta ühe konkurentidest kinni ja lõpetas neljandal kohal.

Pühapäev algas Maidlal hästi. Neljas start sujus hästi ning ta sõitis terve võistlussõidu stabiilselt neljandana. Viies sõit algas raskemalt ning peale mõningaid ringe lendas Maidlale kivi vastu põlve. Valude kiuste lõpetas ta siiski neljandal kohal. Viimase võistlussõidu start ebaõnnestus ning Maidla sõnul tekitas ka põlv talle meeletut valu. Kuigi ta võttis kaasvõistlejatele uuesti järgi, tegi ta vea ja kukkus.

Etapi kokkuvõttes saavutas Maidla neljanda koha – kolm punkti jäi poodiumi kolmandast astmest puudu. "Euroopa neljas mees pitbike klassis. Kõva sõna," ütles Maidla. Maidla lisas, et algne eesmärk oli tulla esimese seitsme sõitja hulka ning ootused said ületatud. Ta kinnitas, et jäi üldiselt väga rahule, kuid lisas ka, et alati saab paremini ja võtab seda kui arendavat kogemust.

Praegu ei tea Maidla veel täpselt öelda, kas ja millal ta veel mõnest etapist osa võtab. Siiski tõdes ta, et kui on olemas vajalikud toetajad, siis on tõenäosus olemas. "Olen alati valmis minema ja uusi kogemusi saama," sõnas Maidla