Veel neli riiki vahetasid rahvusvahelise poksiliidu World Boxingu vastu

Teisipäeval kirjutas portaal insidethegames.biz, et sel aastal loodud World Boxing võttis vastu neli uut liiget: Taani, Panama, Prantsuse Polüneesia ja Mongoolia.

Mongooliast sai esimene Aasia riik, kes uue organisatsiooniga liitunud on. Prantsuse Polüneesia poksiliit algatati just World Boxinguga liitumiseks.

World Boxingu peasekretär Simon Toulson, et riigid tahavad poksi säilimist olümpialiikumises. "Tegemist on kolmanda liitujate grupiga. See on märk sellest, et üle meie ala on soov ja tahe muutusi teha, et poks olümpialiikumise keskmesse jääks," sõnas Toulson.

Toulson lisas, et organisatsioon vaatab läbi veel mitmeid liikmetaotlusi.

Selle aasta kevadel loodi uus rahvusvaheline poksiliit, mille nimeks sai World Boxing. Alaliit ootab jätkuvalt ROK-lt tunnustamist, kuid on juba välja kuulutanud 12 ametlikku liiget. Nende hulka kuuluvad muuseas USA, Uus-Meremaa, Austraalia, Inglismaa ja Hollandi poksiliidud, aga organisatsioon teatas, et hindab veel mitmeid liitumisavaldusi.

Rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) peatas IBA tunnustamise 2019. aastal ja korraldas 2021. aastal Tokyo olümpiamängude poksiturniiri ise.

Rahvusvaheline amatöörpoksi organisatsioon IBA ehk International Boxing Association on aastaid vaevelnud juhtimisprobleemide käes. Detsembri alguses pikendas IBA lepingut oma ainsa sponsori, Venemaa riikliku gaasitootja Gazpromiga.

Rahvusvahelise poksiliidu president Umar Kremljov on rivaalitsevat organisatsiooni kelmlikuks kutsunud ja ütles juulis, et IBA tahab jätkuvalt poksi olümpiaturniire korraldada.