Baranovi koduklubi jäi keset hooaega kodutuks

15-kordne Armeenia meisterklubi Jerevani Pjunik teatas enda kodulehel, et kohalik vutiliit on jätnud nad ilma mängupaigata.

Klubi pressiteates kirjutatakse, et Armeenia jalgpalliliit teavitas Pjunikut 8. septembril, et leping Abovjani linnastaadioni rentimiseks on ühepoolselt lõpetatud. Lisaks ei lubata Pjunikul enda kodumänge pidada Armaviri linnastaadionil, mida kasutati varuvariandina, vahendab Soccernet.ee.

Klubi hinnangul polnud kohalikule alaliidule meeltmööda see, kui Konverentsiliiga kolmandas eelringis staadionit vahetanud Pjunik lubas Bodö/Glimti vastu pealtvaatajad tasuta tribüünidele, makstes varem ostetud piletite raha fännidele tagasi.

Eesti koondislase Nikita Baranovi leivaisa Pjunik võõrustas veel tänavu suvel Abovjani linnastaadionil Narva Transi, keda võideti 2:0.

16. septembril peaks Pjunik võõrustama Jerevani BKMA-d, ent Pjunikul pole neid kusagil võõrustada. Üks variant oleks enda kodumänge pidada klubi treeningkeskuses, mille 780 istekohaga peaväljakut katab kunstmuru.