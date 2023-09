43-aastane Andorra kapten lõpetas ajaloo pikima koondisekarjääri

1979. aastal sündinud Lima tegi 1997. aastal 18-aastaselt koondisedebüüdi, kuid Andorra pidi koondise ajaloo teises mängus Eesti 4:1 paremust tunnistama. Kuressaare Linnastaadionil aset leidnud kohtumises lõi külaliste ainsa värava just Lima.

Teisipäeva õhtul sai tema pikk koondisekarjäär lõpu, kui Andorra koondis EM-valiksarjas Šveitsile 0:3 alla jäi.

Lima oli väljakul 23 minutit, misjärel lahkus ta valju aplausi järel viimast korda koondisekarjääris väljakult. Tema asemel tuli platsile Ricard Fernandez Betriu, kes sündis kaks aastat pärast Lima debüüti Eesti vastu.

Guinnessi rekordiraamatu järgi sai Limast ajaloo pikima klubikarjääriga mängija juba 2021. aasta oktooris.

Lisaks 137 koondisemängule hoiab Lima ka Andorra väravarekordit, olles koondise eest vastaste väravavõrku löönud 11 palli. Andorra koondis on 1996. aastal loomisest saadik võitnud 13 kohtumist.

Oma klubikarjääris on Lima esindanud 14 klubi, karjääri alustas ta FC Andorras, mille B-meeskonna eest ta ka praegu mängib. Muuseas on ta kuulunud Espanyoli, Las Palmase ja Rayo Vallecano ridadesse.

The last day has arrived, 26 years since the first, 4 different decades…today, The Last Dance ⚽️ 22.06.1997 ➡️ 12.09.2023#andorra #sion #suisse #switzerland #svizzera #jomaplayer #jomasport #estonia #eesti #kuressaare #weareandorra pic.twitter.com/szLWRqkaKr