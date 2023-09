Tänak: jätkan karjääri, aga WRC peaks enda tulevikule mõtlema

Sellest hooajast M-Sport meeskonda esindanud Tänak võitis hooaja teise ralli ning jäi neljandal etapil teiseks, kuid ei ole pärast seda neljandast kohast paremat suutnud. Sardiinias ja Soomes pidi eestlane katkestama, kodusel Rally Estonial langes ta kõrgest konkurentsist juba enne esimest kiiruskatset.

Pettumustvalmistav hooaeg on viinud spekulatsioonini 35-aastase Tänaku karjääri osas. Rallisõitja kinnitas kolmapäeval ralliportaalile Rallit.fi, et soovib enda karjääri jätkata. "Plaan on jätkata. Praegu on aga raske öelda, mis täpselt toimub. Seni pole väga palju arutelusid olnud, aga loodan, et asjad saavad varsti lahenduse," sõnas Tänak.

Tema tiimikaaslane Pierre-Louis Louet ütles eelmisel nädalal, et Fordi meeskond ei osale tõenäoliselt järgmisel hooajal WRC sarjas.

Tänakut on enim seostatud tema varasema meeskonna Hyundaiga, aga muid võimalusi väga palju polegi. "Läbirääkimisi peetakse alati kõikidega. Meeskondasid on ka vähe, mistõttu on kõigil võimalus neil läbirääkimistel osaleda. Olgu need lepingulised asjad või midagi muud," ütles eestlane.

Lisaks Tänaku tulevikule on sel hooajal räägitud ka MM-sarja enda tulevikust. Rahvusvaheline autoliidu (FIA) pilootide komisjoni asepresident Petter Solberg kohtus suve alguses ekipaažidega, et sarja tulevikust rääkida. Kohtumisel osales ka kaheksakordne maailmameister Sebastien Ogier, kes ütles portaalile DirtFish, et MM-sari peaks muutustele mõtlema.

"Me peame midagi tegema, et seda paremaks muuta," ütles Ogier. "Seda sporti jälgivad mitmed fännid, aga siin on mitu aspekti, mis inimestele pettumust valmistavad."

"Reeglites on palju asju, mis ei ole loogilised. Nüüdseks nõustuvad vist kõik, et terve WRC vajab suurt ümbermõtestamist, sest kvaliteet on läinud alla. WRC ei huvita enam kedagi. Rallitiitel ei tähenda mullegi enam suurt midagi," lisas kriitiline Ogier.

Elfyn Evans (Toyota) ütles, et kohtumine pilootide ja Solbergi vahel oli konstruktiivne, kuid peab ka teostust leidma. "Meil ei ole midagi sellist varem toimunud. On hea, et Petter on võtnud initsiatiivi ja teeb selle kallal tööd," ütles Evans. "Positiivse koosoleku korraldamine ja sealt ideede saamine on tore ja hea, aga suur küsimus on see, kuidas me siit edasi liigume."

Kriitikat väljendas ka Tänak, kes ütles kolmapäeval, et tema tuleviku kõrval on veel tähtsamaid teemasid. "Hetkel on spordiala vaatest laual märksa tähtsamaid asju kui läbirääkimised. Kõige olulisem asi on see, et MM-sarja promootor ja FIA hakkaksid lõpuks mõtlema tuleviku peale. Meie sport ei ole praegu heas kohas," sõnas eestlane.

Autoralli MM-sari jätkub 28. septembril Tšiili ralliga. Pärast seda jääb sõita veel kaks etappi.