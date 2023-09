Raseda abikaasaga õnnetusse sattunud tipprattur on kunstlikus koomas

Belgia meedia sõnul tabas 27-aastast ratturit teisipäeva hommikul Antwerpenist põhja pool autoroolis haigushoog, mille tagajärjel sõitis ta ristmikul liiklusesse ning tabas oma masinaga viit autot. Van Hooydoncki elustati koha peal ja viidi seejärel koos kõrvalistmel olnud raseda abikaasaga Antwerpeni haiglasse.

Sporza kirjutas pärastlõunal, et arstide sõnul ei ole ratturi elu otseses ohus ning samuti ei leitud koheseid jälgi võimalikust ajukahjustusest. Van Hooydoncki abikaasa pääses vigastusteta, kolm teist õnnetusse sattunud inimest viidi samuti haiglasse. kuid pääsesid kergete vigastustega.

Van Hooydoncki kodumeeskond Jumbo-Visma kinnitas teisipäeval, et rattur viidi õnnetuse järel haiglasse, kuid ei täpsustanud belglase tervislikku seisundit. "Ma ei tea enamat sellest, mida on meedia kirjutanud: Teame, et tal oli õnnetus ja et ta on haiglas; samuti tean, et ta on vist kunstlikus koomas. Ma ei saa kinnitada, kas tema elu on ohus või mitte," rääkis Belgia meediale Jumbo-Visma spordidirektor Grischa Niermann.

2017. aastal profikarjääri alustanud Van Hooydonck on Jumbo-Visma eest sõitnud viimased kolm aastat, kahel korral on Prantsusmaa velotuuril olnud võitja Jonas Vingegaardi abiliseks.