Eesti jalgpallikohtunikud tulevad väljakule uues võistlussarjas

Eesti õigusemõistjad on ametis teisipäeval, 26. septembril, kui Gradski staadionil lähevad vastamisi Tšehhi ja Valgevene. Brigaadi eesotsas on peakohtunik Reelika Turi, keda abistavad äärtel Karolin Kaivoja ja Sandra Nigulis, neljanda kohtunikuna on ametis Luisa Klaar. Eesti kohtunike tegutsemist vaatleb hollandlane Regien Belksma-Konink. Mängu avavile kõlab Eesti aja järgi kell 18.

Eesti koondist ootab septembrikuus ees kaks naiste Rahvuste liiga kohtumist. Eesti – Kasahstan kohtumine toimub 22. septembril Tartu Tamme staadionil. Neli päeva hiljem, 26. septembril kohtub Eesti samal staadionil Iisraeli koondisega. Mõlema kohtumise avavile kõlab kell 19.00.

Pääsmed mängudeks Iisraeli ja Kasahstaniga on müügil Piletilevis ja Eesti Jalgpalli Liidu kodulehel. Täispilet maksab 5 eurot, sooduspileti hind on 3 eurot. Sooduspilet kehtib 2005.–2016. aastal ning 1958. aastal või varem sündinutele. 2017.a. ja hiljem sündinud pääsevad mängule tasuta.