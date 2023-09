Arnover saavutas kiirendusspordi EM-il pronksmedali

Arnover kogus viiest etapist koosnenud hooajal 277 punkti. Rootslane Jan Ericsson võitis tiitli 409 punktiga, hollandlane David Vegter sai hõbeda 343 punktiga.

"Arvestades Pro Modified klassi tihedat konkurentsi, olen pronksiga igati rahul," rääkis ka möödunud aastal EM-i kolmanda kohaga lõpetanud Arnover. "Nüüd on meil kahe täishooaja jagu teadmisi ja kogemusi ning kindlasti sihime järgmisel aastal poodiumi kõrgemaid astmeid."

Pro Modified on 34 võistlejaga EM-i kõige osavõturohkem klass, ülejäänud kolmes jääb võistlejate arv alla kümne. "Aasta ei olnud lihtne, seda enam, et EM-sarjas on kogemused üliolulised ja mõnel rivaalil neid juba 20 aasta jagu," sõnas Arnover.

Viimasel etapil Santa Podis sõitis Arnover oma 4000 hobujõulise Mustangiga kvalifikatsioonis välja kolmanda aja 5,8754 sekundit (398,84 kmh/h) ja tõusis väljalangemissõitudes välja poolfinaali, kus jäi alla Vegterile.

"Ilm oli kuum ja tingimused sellised, nagu oleks võistelnud mäestikus umbes 3000 meetri kõrgusel. Optimaalse turborõhu saavutamiseks kulub mul sellistes oludes seitse või kaheksa sekundit. Muidugi vastane, kes ei kasuta turbomootorit, teadis seda. Sõitis ruttu starti, vastavalt reeglitele oli mul aega seitse sekundit sama teha, sest selle aja möödudes annab stardisüsteem automaatselt lähte. Turborõhk aga polnud üleval ja nii ma punase tule sain," selgitas eestlane.

Arnover lisas, et Suurbritannia võistlus oli hooaja kõige keerulisem. "Õhutemperatuur oli 32 kraadi, see nõudis auto seadistamisel väga palju tööd. Võistluse lõpus tabas Santa Podi tugev keeristorm, see kestis küll vaid umbes veerand tundi, aga hetkega oli rajal kümmekond sentimeetrit vett, mõnigi telk tõusis lendu, meil uppusid akulaadijad ära," lisas ta.

Kiirendusspordi Euroopa meistrivõistlused koosnesid viiest etapist, mis sõideti Suurbritannias, Rootsis ja Saksamaal.