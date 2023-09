Rahalises kitsikuses Everton on leidmast Ameerikast uut omanikku

Nii sportlikult kui ka rahaliselt segaseid aegu elav Evertoni jalgpalliklubi on minemas Miamis resideeruva investeerimisfirma 777 Partners omandusse.

Hetkel on Evertoni omanik Iraani päritolu Briti ärimees Farhad Moshiri, kes tegi esimese investeeringu klubisse 2016. aastal. Talle lähedal seisev allikas on aga BBC teatel öelnud, et klubi otsib juba mõnda aega uut investorit, aga tehing pole veel tehtud.

Hetkel asub Inglismaa kõrgliiga hooaja nelja esimese vooru peale ühe punkti teeninud Everton liigatabelis 20 meeskonna seas 18. positsioonil, aga ka eelmisel kahel hooajal pääseti napilt väljalangemisest. Tänavu kevadel lausa viimase vooru mängu abil.

Samuti ootab Evertoni esindajaid külaskäik sõltumatu komisjoni ette, kes kahtlustab klubi finantsvaldkonna ausa mängu reeglite rikkumises. Vastavad etteheited on klubi küll seni kindlalt tagasi lükanud.

Igatahes on Everton viimased viis aastat toimetanud kahjumis ja kumulatiivselt ületab summa 430 miljoni naela ehk 500 miljoni euro piiri.

Samal ajal tegeletakse ka uue staadioni Bramley Moore Coki ehitamisega. Viimastel andmetel võivad kulud ületada 760 miljoni naelani (ca 884 miljonit eurot), mida on 260 miljoni (302 miljoni euro) võrra enam kui aasta eest planeeriti.