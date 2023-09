WRC promotsioonifirma esindaja autorallis suuri muudatusi ei usu

Mullu debüteerisid MM-sarjas hübriidmootoriga masinad ja praegune kokkulepe kehtib aastani 2026. Edasised tingimused on ametlikult kinnitamata, aga WRC promotsioonifirma kõrge ametniku hinnangul suurt pööret ei tule.

"Praegu on tulevaste regulatsioonide arutelu ülimalt oluline ja kõik, kes on hetkel MM-sarjaga seotud, nõustuvad, et see peaks olema segu hübriidist ja jätkusuutlikust kütusest - milline iganes see kombinatsioon siis ei oleks," kommenteeris promotsioonifirma vanemspordidirektor Peter Thul väljaandele DirtFish.

Kaugemas plaanis on rallimaailmas mõeldud erinevates suundades. Kaalutud on näiteks vesinikkütuse kasutamises või hoopis panuse tegemises täiselektrilistele ralliautodele. Thuli sõnul see lähituleviku teema siiski ei ole.

"Vesinik oleks fantastiline, aga isegi Toyota - kes on selle suuna teerajaja - ütleb, et vajab veel veidi aega," lausus Thul. "Ainult elektriga sõitmine ei ole praeguse tehnoloogia juures võimalik."

Thuli sõnul mõtlevad autotootjad üha enam jätkusuutliku kütuse peale ja sisepõlemismootoritest ei taha loobuda ka autospordimaailm. "Porsche [sportautod] ja F1 liiguvad samas suunas... Ja ma arvan, et isegi aastal 2030 on pool autopargist endiselt sisepõlemismootoritega. Me usume, et see on ainus võimalus hoida rallit sellisena nagu ta on."

Lähemas perspektiivis otsustavad MM-sarja korraldajad aga selle, kellest saab alates 2025. aastast hübriidsüsteemi tarnija.