Euroopa on saanud MM-ilt seni ühe kulla, Pent 30.

Saudi Araabias Riyadhis toimuvatel tõstmise maailmameistrivõistlustel on jagatud 11 medalikomplekti ehk meestest on veel selgitamisel nelja ja naistest viie raskema kategooria võitjad.

Oodatult on võistlusi domineerinud Aasia sportlased, kes on haaranud üheksa kuldmedalit, üks on rännanud Lõuna-Ameerikasse ja ainsa eurooplasena on seni maailmameistriks kroonitud kuni 81-kiloste meeste seas itaallane Oscar Reyes (356 kg).

Seejuures indoneeslasest konkurent Rahmat Erwin Abdullah püstitas tõukamise maailmarekordi (209 kg), aga rebimise ja tõukamise suumas jäi Reyes siiski paari kiloga peale.

Maailmarekordeid on nähtud ka naiste kuni 49 kg kaalukategoorias, kus hiinlanna Jiang Huihua sai tõukamises sirgele kätele 120 kg. Maailmarekord oli ka tema kuldmedali toonud kogusumma 215 kg.

Väikeste medalite arvestuses, kus jagatakse autasusid eraldi rebimise ja tõukamise kolmele paremale, on üks pronks ka Lätil. Selle teenis kuni 73-kiloste meeste rebimises Ritvars Suharevs. Paraku jäi lõunanaaber tõukamises nullile.

Eesti sportlastest on Riyadhis areenil käinud kuni 89-kiloste meeste seas Leho Pent, kes rebis 150 ja tõukas 173 kilogrammi ehk sai kokku kirja 323 kilo, mis andis 30. koha.

Neljapäeval on areenile tulemas Eliise Peterson (kuni 81 kg) ja pühapäeval üliraskekaalus võistlev Mart Seim.