Laidlow krooniti noorimaks Ironmani maailmameistriks

Mullu Hawaiil peetud Ironman maailmameistrivõistlustel teise kohaga leppima pidanud 24-aastane Laidlow sai tänavu kaela kuldse medali koguajaga 8:06.22.

Laidlow on läbi aegade noorim täispika triatloni maailmameister. Prantslane jäi küll ujumises võistlejate rivi lõppu, kuid kergitas end tugeva rattasõiduga liidripositsioonile. Edu järgnevate ees oli nii suur, et ka maratonirajal jäi ta teistele püüdmatuks.

Teisena finišeeris tugeva jooksu teinud sakslane Patrick Lange (8:10.17) ja kolmandana taanlane Magnus Ditlev (8:11.43). Tiitlikaitsjat Gustav Idenit stardis ei olnud. Oma viimase täispika triatloni teinud 42-aastane Saksamaa legendaarne triatleet Jan Frodeno, kel kapis muuhulgas olümpiakuld ja mitmed MM-tiitlid, sai 24. koha ajaga 8:48.42.

Raul Andresson Autor/allikas: Erakogu

Ainsa eestlasena oli MM-il stardis Raul Andresson, kes pälvis 55-59-aastaste meeste seas 96. koha ajaga 13 tundi, 14 minutit ja 47 sekundit. "Minu kaheksas. Kõik see valu ja kannatus, mis ühe täispika triatloniga kaasas käib, on alati kordades üle kaalutud nende fantastiliste emotsioonidega tehtust, nende inimestega, kellega sellisteks hullumeelsusteks ettevalmistus käib, nende inimestega, kellega võistlustel sõprus sünnib ja kõik see lihtsalt ei lase seisma jääda," sõnas Andresson pärast võistlust.

Naiste Ironman maailmameistrivõistlused toimuvad 14. oktoobril Hawaiil Kailua-Konas.