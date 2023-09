Karl Robin Rillo pälvis Soome meistritiitli

Rillo näitas juba kvalifikatsioonis head kiirust ja oli tehnilistest probleemidest hoolimata ringiajas lähimast konkurendist üle kolme sekundi kiirem. Võistlussõitudes Rillole vastast ei olnud. Mõlemad sõidud läksid sarnase stsenaariumi järgi: Rillo võttis stardivõidud ning juhtis sõitu oma tempos, vahendab Msport.ee.

Esimese sõidu võidu võttis Rillo 41-sekundilise eduga Max Karilaineni ees. Teises sõidus oli vahe teise koha sõitja Perttu Hakalaga lõpuks 49 sekundit. Lõpliku Quad Open esikolmiku moodustasid Karl Robin Rillo, Tuomas Kuivamäki ja Katariina Sarvikas.

Rillo jaoks oli see esimene kord Soome meistrivõistluseid kaasa sõita. "Mul on hea meel, et soomlased mind sinna sõitma kutsusid ja kokkuvõttes tuli hea tulemus," ütles Rillo.

Kavilannummi rada oli Rillo jaoks täiesti uus, kuid tema sõnul tundmatu rajaga tutvumine probleeme ei valmistanud. "Eks sel aastal on uusi tundmatuid radu palju kogeda saanud ja õnnestus päris kiiresti ka Kavilannummi rada selgeks saada," selgitas Rillo.

Väiksemate quadide arvestuses sõitis kaasa Brent Saul (RedMoto Racing), kes oli oma sõitudes Quad 250 Open klassis teine ja ka kokkuvõttes soomlase Arttu Autio järel teisel kohal.