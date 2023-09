Meier jäi rahvusvahelisel olümpiakrossi võistlusel kolmandaks

Maaris Meier pälvis Portugalis peetud rahvusvahelisel olümpiakrossi (XCO) võistlusel Vila do Conde (UCI C2) kolmanda koha.

Kaksikvõidu teenisid Portugali maastikuratturid Ana Santos (1:38.38) ja Joana Monteiro (1:39.48). Kolmandana üle finišijoone sõitnud Meieri lõpuajaks mõõdeti 1:42.58, vahendab EJL.ee.

"Tegemist on ühe esimese olümpiakrossi rajaga, kus ma siin Portugalis sõitsin. Rada on hästi nauditav, kui sõita julged. Järske tõusunukke jagub samuti ehk rada on raske, aga väga mõnusalt üles ehitatud," kirjutas Meier oma blogis.

"Stardist minnes ei läinud trügima, vaid olin esimeses kurvis viimane. Esimestel tõusunukkidel hakkasin teistest vaikselt mööduma ja endale üllatuseks nägin peale viit minutit enda eest vaid kaht naist. Kaotasin neile kõige rohkem aega esimesel kahel ringil, järgmistel sõitsin juba võrdselt," sõnas eestlanna.

Eliitmeeste klassis olid parimad portugallased Roberto Ferreira (1:28.35), Mario Costa (1:31.59) ja Joao Rocha (1:32.11).