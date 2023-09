Lõiv tegi Prantsusmaal MK-etapil hooaja parima tulemuse

Mitterwallneri jaoks oli tegemist teise MK-etapivõiduga järjest. Ta teenis esikoha ajaga 1:14.51. Teisena finišeeris MK-sarja üldliider, hollandlanna Puck Pieterse (Alpecin-Deceuninck; +0.38) ja kolmandana valitsev maailmameister Pauline Ferrand Prevot (Ineos Grenadiers; +1.14). Lõiv jäi võitjast maha kolme minuti ja 57 sekundiga ning sai selle hooaja parima tulemuse.

"Võistlus oli põnev algusest lõpuni. Muidugi soosisid mind samuti rada ja ilm. Stardist sain kenasti minema, aga natuke jäi puudu võimekusest, et esimeste naistega esimese mäe otsa jõuda. Proovisin kõik ringid hoida oma rütmi ja püüdsin järjest eest tüdrukuid," rääkis Lõiv.

"Väga palju oli kahevõitlusi, kus püüdsin oma koha eest seista. Näiteks Sina Freist metsas möödudes otsustas ta, et nii kergelt alla ei anna ja surus mu rajalt välja. Õnneks olin tõusudel ikka heas hoos ja sõitsin tõusvas tempos. Lausa nii hästi, et viimasel ringil oli mul kuues aeg," jätkas Lõiv. "Lisaks püüdsin viimasel ringil Alessandra Kelleri kinni ja teadsin, et pean enne teda laskumisele jõudma. Nii ka tegin. Veel enne viimast rockgarden'ite osa proovis ta mind rajalt välja trügida, aga surusin küünarnukid laiali ja püsisin ees. Viimasest kivist üle minnes sai ta minust ikkagi ette ja veel jäi finišisirge. Teadsin, et pean targalt taga istuma, kui tahan teda võita. 20 meetrit enne finišit tulin tuulest välja ja võitsingi teda."

Eliitklassi meeste seas pälvis võidu prantslane Victor Koretzky (Specialized Factory Team; 1:26.45), edestades šveitslast Nino Schurterit (Scott-Sram MTB Racing Team; +0.17) ja rumeenlast Vlad Dascalud (Trek Factory Racing XC; +0.21). Kirill Tarassov (Trey Trek Team) sai 97. koha.

Kuni 23-aastaste meeste seas jõudsid kolme parema hulka prantslane Adrien Boichis (Trinity Racing MTB; 1:04.59), ameeriklane Riley Amos (Trek Factory Racing XC; +0.23) ja kanadalane Carter Woods (Giant Factory Off-Road Team-XC; +0.31). Joosep Mesi (Trey Trek Team) lõpetas 102. kohal. Kuni 23-aastaste naiste parimad olid uusmeremaalanna Samara Maxwell (1:05.45) ning šveitslannad Ronja Blöchlinger (Liv Factory Racing; +0.24) ja Ginia Caluori (Thömus Akros – Youngstars; +0.58).

MK-sarja üldarvestuses hoiab naiste seas liidripositsiooni Pieterse 1546 punktiga. Talle järgnevad Mitterwallner (1225) ja Ferrand Prevot (1157). Lõiv on 18. positsioonil (541). Meeste seas on kokkuvõttes esikohal Schurter (1198). Teist ja kolmandat positsiooni hoiavad vastavalt šveitslane Mathias Flückiger (1100) ja sakslane Luca Schwarzbauer (1073).

Järgmine MK-etapp peetakse 27. septembrist 1. oktoobrini Ameerika Ühendriikides Snowshoe's.