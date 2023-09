Djokovic tõusis taas esireketiks, Sabalenka lõpetas Swiateki valitsusaja

USA lahtiste tiitlikaitsja Iga Swiatek kaotas New Yorgis tänavu neljandas ringis Jelena Ostapenkole, mis tähendas, et ühtlasi lõppes tema 75 nädalat kestnud valitsusaeg maailma esireketina. Esikohale kerkis finaali jõudnud valgevenelanna Arina Sabalenka.

"See tähendas minu jaoks väga palju, see oli suurepärane," rääkis 22-aastane Swiatek USA lahtistel pikalt WTA esinumbriks olemisest. "Teisest küljest oli see ka päris kurnav. Pean õppima seda, millest räägivad suured mängijad nagu Roger [Federer], Novak [Djokovic] ja Rafa [Nadal]: pean keskenduma turniiridele, mitte edetabelitele. Muidugi on kurb esikohast ilma jääda," sõnas poolatar.

Swiatek langes maailma edetabelis teisele kohale, USA lahtised võitnud 19-aastane ameeriklanna Coco Gauff tõusis esmakordselt kolme parema sekka. Neile järgnevad Jelena Rõbakina, kaks kohta langenud Jessica Pegula ning kolm kohta tõusnud Marketa Vondroušova.

Parima eestlannana on Kaia Kanepi 133. kohal, 12 koha võrra kerkinud Elena Malõgina on 327. ja suurima tõusu (+24) teinud Maileen Nuudi on maailma 504. reketiks. Teised eestlannad esituhande sisse ei mahu.

Meeste maailma edetabelis vahetus samuti esireket: New Yorgis triumfeerinud Novak Djokovic kerkis tagasi esikohale juba võiduga avaringis ja omab nüüd Carlos Alcarazi ees lausa 3260-punktist edumaad. Serblane alustab maailma esireketina karjääri 390. nädalat, selles edetabelis on teisel kohal Roger Federer, kes oli karjääri jooksul esinumbriks 310 nädalat.

USA lahtiste finaalis Djokovicile kaotanud Daniil Medvedev jätkab kolmandana, talle järgnevad Holger Rune ja kaks kohta tõusnud Stefanos Tsitsipas ning Andrei Rubljov. Võimsa tõusu tegi 20-aastane ameeriklane Ben Shelton, kes jõudis kodusel slämmiturniiril esmakordselt nelja parema sekka ning kerkis 28 kohta maailma edetabeli 19. reale.

13 positsiooni võrra tõusnud Eesti meeste esireket Mark Lajal on 23. kohal, 33 kohta langenud Daniil Glinka on 693. ja seitse kohta langenud Kristjan Tamm 701.