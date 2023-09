Finaalis Medvedevi alistanud Djokovic kordas slämmivõitude rekordit

USA lahtistel tennisemeistrivõistlustel võitis meeste üksikmänguturniiri Novak Djokovic, kes alistas finaalis kolmanda asetusega Daniil Medvedevi 6:3, 7:6 (5), 6:3. Serblasele on see kõigi aegade rekordit kordav 24. slämmitiitel.

Kui serblane murdis kohe kohtumise teises geimis Medvedevi servi nulliga ja võitis avavaatuse 48 minutiga, kujunes teisest setist äärmiselt võitluslik ja pikk lahing.

Seitsmendas ja kaheksandas geimis päästsid mõlemad murdepalli, kiires lõppmängus eksis esimesena Djokovic, aga võitis siis kahel korral kolm punkti järjest ja kogu seti lõpuks tunni ja 45 minutiga. Viimaseks jäänud seti keskel murdis serblane kahes järjestikuses geimis ning seda seisu Medvedevil enam päästa ei õnnestunud.

Djokovici esimese servi õnnestumise protsent oli 55 (Medvedevil 65), esmaspäeval taas maailma esireketiks kerkinud serblane võitis oma esimeselt servilt 81 ja teiselt 53 protsenti mängitud punktidest (71 ja 38). Djokovic sooritas 38 äralööki ja tegi 35 lihtviga, Medvedevi samad numbrid olid 32 ja 39. Kui veerand- ja poolfinaalis tuli Djokovic võrku kokku 43 korral, tegi ta pühapäevases finaalis seda 44 korral ja võitis neist punktidest 84 protsenti. Kogu mäng kestis lõpuks kolm tundi ja 17 minutit.

Pühapäevane võit tähendab Djokovicile karjääri 24. slämmitiitlit, millega jõudis kõigi aegade edetabelis senise ainuliidri Margaret Courtiga ühele pulgale. Serena Williamsil on 23, Rafael Nadalil ja Steffi Grafil 22 ja Roger Federeril 20 slämmivõitu.

"Sellel alal on tõeliselt märkimisväärne ja eriline ajalugu teha," rääkis Djokovic auhinnatseremoonial. "Seda on raske sõnadesse panna. Lapsepõlves, kui olin seitsme-, kaheksa-aastane, tahtsin saada maailma parimaks mängijaks ja võita Wimbledoni tiitel. See oli ainus, mida soovisin. Kui selle realiseerisin, hakkasin unistama uutest asjadest, seadma uusi eesmärke. Ma ei uskunud aga iial, et seisan siin ja räägin teiega 24 slämmivõidust," lisas serblane.

"24... mulle tundub, et mul pole oma 20 tiitliga olnud halb karjäär ja sinul on 24 slämmivõitu. Vau," ütles Medvedev teise koha auhinda kätte saades.