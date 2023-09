Mark Lajalil loosiga ei vedanud

Seekord ei olnud aga Lajalil nii head loosiõnne kui eelmistel turniiridel, sest ta kohtub avaringis Radu Albotiga (Moldova, 6. asetus), kes on praegu maailma edetabelis 102. kohal, aga parimal nädalal (2019 august) oli ATP 39. reket, vahendab tennisnet.ee.

Moldova esireket on võitnud ühe ATP 250 turniiri 2019 veebruaris Delray Beachis ja üheksa Challengeri, neist viimase mullu Istanbulis. Albot on karjääri jooksul võitnud John Isnerit, Nick Kyrgiost ja Roberto Bautista Aguti. Kuid tasub ka mainida, et 2016. aasta Davis Cupi matšil Tallinnas kaotas Albot Jürgen Zoppile 2:6, 2:6.

Rennes'is mängib kokku neli esisaja meest ning kõrgeima asetusega on Prantsusmaa endine tippmees Richard Gasquet, kes praegu asub edetabelis 55. kohal.

Lajali ja Alboti matš peetakse teisipäeval.