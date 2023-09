Saksamaa jalgpalliliit lõpetas peatreeneriga koostöö

Flick asus Saksamaa jalgpallikoondise peatreenerina ametisse 2021. aasta augustis, kuid tema käe all pole Saksamaal väga hästi läinud. Mulluse MM-finaalturniiril ei pääsenud neljakordsed maailmameistrid alagrupist edasi, viimasest 17 koondisemängust on võidetud vaid neli.

Lisaks Flickile jäid tööta ka tema abitreenerid Marcus Sorg ja Danny Röhl.

"Alaliidu juhatus nõustus, et Saksamaa koondis vajab pärast viimase aja pettumust valmistanud tulemusi uut hoogu. Mõeldes järgmise suve EM-ile (mida Saksamaa võõrustab – toim), on meil vaja enesekindlust ja seda, et meie meeskonda usutaks," ütles Saksamaa jalgpalliliidu president Bernd Neuendorf. "See on olnud üks raskemaid otsuseid, mida olen pidanud selles rollis tegema, sest ma tõesti austan Hansi Flicki ja tema abitreenereid, nii professionaalsel kui isiklikul tasandil. Aga kuna sportlik edu on meie jaoks väga tähtis, tuli selline otsus langetada."

Saksamaa järgmine sõpruskohtumine leiab aset teisipäeval, kui nad võõrustavad Dortmundi Borussia kodustaadionil MM-finalisti Prantsusmaad. Selles mängus on treeneritepingil Rudi Völler, Hannes Wolf ja Sandro Wagner.

Saksamaa jalgpalliliidu teatel loodetakse Flicki asendaja lähiajal selgeks saada.