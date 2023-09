Kuldse duubli teinud Martin vähendas üldarvestuses Bagnaiaga vahet

Sarnaselt laupäevasele sprindile juhtis Martin ka põhisõitu stardist finišini ja sai kirja enda hooaja teise kuldse duubli – ka seitsmendal etapil Saksamaal võitis ta nii sprindi kui põhisõidu.

San Marinos järgnesid Martinile vigastatud itaallased – teisena lõpetas Marco Bezzecchi (Ducati) ja kolmanda koha sai MM-sarja üldliider Francesco Bagnaia (Ducati). Bezzecchi vigastas eelmisel etapil rannet, Bagnaia sai samuti nädal tagasi jalavigastuse.

MM-sarja üldarvestuses vähendas Martin vahe Bagnaiaga 36-punktiliseks – Bagnaial on 283 ja Martinil 247 punkti, kolmas on Bezzecchi 218 punktiga. MM-sarja lõpuni on jäänud veel kaheksa etappi.