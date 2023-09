Uibokand ja Vaidem panid Valgehobusemäel oma paremuse maksma

Kuivõrd meeste üldvõitja oli selge juba enne laupäeva, siis koondus peatähelepanu naistele, kus üldvõitu läksid jahtima nii Liisa Ehrberg kui ka Janelle Uibokand.

"Saime Liisaga koos algusest minema ja tegelikult olimegi sõbralikult koos kuni lõpuni. Sai lihtsalt kokku lepitud, et kellel on lõpus rohkem jaksu, see ka täna võidab. Samas Liisale piisas sarja üldvõiduks muidugi ka teisest kohast. Igatahes kolm kilomeetrit enne lõppu panin täiskäigu ja sain tõusudel vahe sisse. Tegin täna oma parima ja sain etapivõidu. Liisale üldvõit ja kummardus tema ees," muljetas finišis Janelle Uibokand.

Meeste arvestuses oli stardiloetelust puudu Euroopas võistlev üldvõitja Markus Pajur ja nii sai panuseid teha õigele mitmele kodusele ratturile. Sarnaselt naistega pandi jõuvahekord siingi paika lõpu eelsetel Valgehobusemäe rattakrossi tõusudel.

"Tulime viiekesi poole maa peale, Romet Pajur ja Taavi Kannimäe vajusid esimesena, seejärel Tarvis juunior ja Gerdiga tulime lõpuni. SFS vaheka ja Mariine Auto mäefiniši võttis tema ja ta oligi teravam seal keskel. Aga sain taastuda ja kasutasin sama taktikat nagu eelminegi aasta Tarvise vastu - lõputõusul tempo üles ja sain laskumisele esimesena. Lõpuni tulin esimesena," ütles meeste arvestuses võidutsenud Josten Vaidem.

"Eestis jäin üldarvestuses teiseks, Lätis õnneks võitsin. Ausalt öeldes lähengi siit otse Lätti sealsele autasustamisele," jätkas Vaidem. "Eks peab järgmiseks hooajaks siiski selle kruusaratta ka hankima, muidu läheb üldvõidu peale sõitmine keeruliseks."

Gardena maratonil oli kiireim Henrik Kivilo, sarja üldvõidu kindlustanud lätlane Ivi Irbe oli Ron Rooni järel kolmas. Hansgrohe kiirenduskilomeetri võitis meestest Taavi Kannimäe, naistest Janelle Uibokand. Jetoili poolmaratoni läbis kõige kiiremini Magnus Normak, sarja üldvõidu noppis Egert Tammeleht.

Lastesõitude nobedaim poiss oli Hugo Bazõlev, kiireim tüdruk oli Karolina Lilenbach.