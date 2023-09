Registreerimislaua juures tutvunud soomlane ja kasahh võitsid USA lahtistel segapaarismängu

Heliövaara ja Danilina polnud enne USA lahtised varem teineteisega koos mänginud. Paar tutvus enne turniiri, kui nad juhtusid samal ajal registreerimislaua juures olema.

Sellele vaatamata läks asetamata Soome-Kasahstani paaril üle ootuste hästi. Teel finaali kaotas paar nelja matši jooksul vaid ühe seti. Finaalis olid nad paremad USA duost Jessica Pegula - Austin Krajicek 6:3, 6:4.

"Mul ei ole sõnu. See oli hämmastav teekond. USA lahtised on minu lemmikturniir, nii et loodan, et järgmisel aastal tuleme sama edukalt tagasi," ütles Dalinina matši järel. "Anna, sa oled põhjus, miks me siin võitjatena seisame. Kaks nädalat tagasi ma ei tundnud sind. Nüüd tunnen sind väga hästi. Iga minut oli seda väärt. Suur tänu sulle," lisas Heliövaara.

Heliövaarast sai teine soomlane, kes on suure slämmi turniiril võidurõõmu maitsnud. 2016. aastal võitis Henri Kontinen koos britt Heather Watsoniga Wimbledoni segapaarismängu.