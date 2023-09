Eesti ujujad võitsid SUDS Euroopa meistrivõistlustel seitse medalit

Rattur krooniti Euroopa meistriks kolmel rinnuliujumise distantsil, olles parim nii 50 m, 100 m ja 200 m võistlusrajal. Eric Tött tegi medaliväärsed etteasted selili- ja vabaltujumises. 50 m seliliujumises võitis ta hõbe- ning 100 m ja 200 m seliliujumises ja 50 m vabaltujumises pronksmedali.

Kaspar Paul Loik jõudis rinnuliujumises kolmel korral esiviisikusse, olles 200 m distantsil neljas ning 50 m ja 100 m rajal viies. Hardi Pais tegi samuti kaasa rinnuliujumises, tema parimaks tulemuseks oli kuues koht 200 m distantsil.

Keira Rattur, Kaspar Paul Loik ja Eric Tött treenivad spordiklubis Nord, nende treenerid on Brenda Tilk ja Jan Joonas Viirpuu. Hardi Pais harjutab spordiklubis Meduus Triin Pollisinski käe all.

"Olen treenerina väga uhke ujujate EM-i tulemuste üle. Need on erakordsed ja ootusi ületavad," ütles Viirpuu. "Hea on näha, et Eesti ujujad on rahvusvahelisel tasandil tipptegijad. Motivatsioon on kõrgel ja siit on nüüd hea edasi minna - jätkame treeningutel tehnika lihvimist ja vastupidavuse kasvatamist, et olla valmis märtsikuiseks MM-iks."

Eesti ujujate koondtulemused:

Keira Rattur

50 m rinnuli: 1. koht (49,95)

100 m rinnuli: 1. koht (1.53,64)

200 m rinnuli: 1. koht (3.59,50)

50 m selili: 11. koht (55,26)

50 m vabalt: 7. koht (41,44)

Eric Tött

50 m selili: 2. koht (40,80)

100 m selili: 3. koht (01.30,25)

200 m selili: 3. koht (3.22,78)

50 m vabalt: 3. koht (32,36)

100 m vabalt: 5. koht (1.15,69)

50 m liblikas: 4. koht (34,81)

Kaspar Paul Loik

50 m rinnuli: 5. koht (46,98)

100 m rinnuli: 5. koht (1.43,75)

200 m rinnuli: 4. koht (3.49,11)

50 m selili: 15. koht (46,35)

50 m vabalt: 24. koht (39,14)

50 m liblikas: 16. koht (42,38)

100 m liblikas: 11. koht (1.48,53)

200 m kompleks: 4. koht (3.21,89)

Hardi Pais

50 m rinnuli: 8. koht (48,42)

100 m rinnuli: 7. koht (1.46,09)

200 m rinnuli: 6. koht (3.50,05)