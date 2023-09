Saaremaale tegid kõige kiiremini ringi peale Kiskonen ja Allik

Laupäeval Saaremaal toimunud Red Bull Tour of Vikingsi jalgrattavõistlusel võidutsesid Siim Kiskonen ja Ann Christine Allik.

Tänavuse võistlusraja valmistas ette saarlasest Eesti meister ja mullune võitja Mihkel Räim. 287 km pikkune rada viis Kuressaarest Sõrve Sääreni ja tagasi Kuressaare lossihoovi. Rada kulges nii kruusal kui ka asfaldil ning osalejad pidid rajal hakkama saama ilma igasuguse kõrvalise abita. Kokku startis 93 ratturit.

Võistlus koosnes kolmest etapist. Esimene etapp kulges marsruudil Kuressaare-Kihelkonna (131 km), teine Kihelkonna - Sõrve Säär (95 km) ja kolmas Sõrve Säär - Kuressaare (61 km). Kuigi osalejaid oli kohale tulnud viiest erinevast riigist, läks võit nii meeste kui naiste arvestuses siiski eestlastele.

Meeste arvestuses teenis esikoha Siim Kiskonen ajaga kaheksa tundi, 27 minutit ja 35 sekundit. Teise ja kolmanda koha pälvisid soomlased Antti-Jussi Juntunen (+0:00:14) ja Jaakko Sillankorva (+0:02:46).

Kiskoneni sõnul oli tema jaoks kõige üllatavamaks esimese etapi veetakistused ja sügavate lompide läbimine. "Esimene etapp oligi kõige keerulisem. Kindlasti tuleks Red Bull Tour of Vikingsile uuesti osalema, aga enne peaks aasta aega energiat koguma, et selline rada uuesti läbida," kinnitas ta.

Naistest ületas esimesena finišijoone Ann Christine Allik (9:30:44). Teiseks tuli Kristi Märtin (+0:26:20) ja kolmandaks Karmen Reinpõld (+0:30:37). Allik osales võistlusel ka 2021. aastal, kuid võitja tõdes, et sel aastal oli rada raskem ja tehnilisem. "Kõige raskem etapp oli teine etapp, kett tuli maha ja jäi kinni ning pidi paar minutit sellega tegelema ja tööd tegema. Kolmas etapp läks kõige sujuvamalt ja paremini ja terve etapi vältel oli enesetunne väga hea," lausus Allik.

Võistlus toimus koostöös Saaremaa Jalgrattaklubi Viikingiga ning kuigi ratturid on vabamas vormis kahe päevaga ka varem Saaremaale tiiru peale teinud, siis Red Bull Tour of Vikingsi näol on sündinud võistlus, mille sarnast enne maailmas nähtud ei ole, sest osalejad saavad end proovile panna maanteel, maastikul ja ka erinevatel takistustel.

Võistluse peakorraldaja Endrik Puntso sõnul on selline üritus lisaks tõeliselt väljakutsuvale võistluslikule poolele ka heaks väljundiks, et terve rattaringkond saaks hooaja lõpu poole kokku tulla ning koos meeldivat aega veeta.