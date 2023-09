Saksamaa jalgpallikoondis sai kodumurul haledalt lüüa

Wolfsburgis peetud maavõistluses nähti avapoolajal kolme väravat. Jaapan avas skoori juba 11. minutil, kui jala sai valgeks Junya Ito. 19. minutil viigistas seisu Leroy Sane, aga eduseis ei püsinud kaua, sest kolm minutit hiljem viis Ayase Ueda Jaapani uuesti juhtima. Teise poolaja üleminutitel vormistasid lõppskoori Takuma Asano ja Ao Tanaka.

Tegemist on Saksamaa neljanda kaotusega viimasest viiest mängust ja ühtlasi nende suurim allajäämine pärast 2020. aastal Hispaanialt saadud 0:6 kaotust. Saksamaa koondise direktor Rudi Völler nimetas kaotust Jaapanile "häbiväärseks".

Koondise kapten Ilkay Gündogan tõdes, et praegune seis ei vasta nõutud standarditele. "Me ei ole praegu väga heas seisus. Väga mõru päev. Me kõik peame enda sisse vaatama," ütles Gündogan. "Lõppkokkuvõttes oli 1:4 õiglane tulemus. Me ei suutnud teisel poolajal mitte midagi teha. Tegelikult pole me MM-ist saadik head mängu näidanud. See on muret tekitav," lisas poolkaitsja Joshua Kimmich.

Tunamullusel suvel Saksamaa koondise peatreeneriks nimetatud Hansi Flick on kahe aasta jooksul 25 mängust vaid 12 võitnud. Sellele vaatamata usub Flick endiselt, et ta on õige mees Saksamaa koondise tüüri juurde. "Anname endast kõik, et meeskonda võimalikult hästi ette valmistada. Saame sellega väga hästi hakkama ja usun, et olen Saksamaa koondise jaoks õige treener."

Saksamaa järgmine kohtumine leiab aset teisipäeval, kui nad võõrustavad Dortmundi Borussia kodustaadionil MM-finalisti Prantsusmaad.