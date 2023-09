Gauff võitis kodupubliku ees oma esimese suure slämmi tiitli

Gauff läks finaalis vastamisi tulevase maailma esireketi Arina Sabalenkaga (WTA 2.) ning kaotas avaseti kolme servimurde järel 2:6. Teises setis sai Gauff neljanda geimi järel murdega ette ja võitis seti 6:3.

Otsustavas vaatuses pääses Gauff kahe murde toel juhtima 4:0. Ehkki Sabalenka suutis kuuendas geimis ameeriklanna pallingu murda, vastas Gauff murdega kohe järgmises geimis ja võitis seti 6:2 ning teenis oma karjääri esimese suure slämmi tiitli.

Gauff servis kohtumise jooksul kaks ässa, tegi viis topeltviga ja võitis esimeselt servilt 62 protsenti mängitud punktidest. Sabalenka vastavad näitajad olid neli ässa, kuus topeltviga ja võitis esimeselt servilt 65 protsenti punktidest. Gauff realiseeris üheksast murdepallist viis ning tõrjus Sabalenka kümnest võimalusest kuus. Sabalenka tegi küll rohkem äralööke (25-13), aga ka rohkem lihtvigu (46-19). Mängitud punktidest võitis Gauff 83 ja Sabalenka 74.

19-aastase Gauffi jaoks on see karjääri esimeseks slämmitiitliks, läinud aastal jõudis ta Prantsusmaa lahtistel finaali, kuid tunnistas otsustavas mängus poolatari Iga Swiateki (WTA 1.) paremust. Ühtlasi on ta 24-aastase vahe järel esimene USA teismeline, kes suure slämmi turniiri üksikmängu võitnud. Enne teda sai viimati sellega hakkama Serena Williams, kes võitis 1999. aastal oma esimese slämmitiitli kõigest 17-aastasena.

Gauff tõuseb esmaspäeval avaldatavas naiste maailma edetabelis kolmandaks, mis on tema karjääri parim koht. Sabalenkast saab Swiateki asemel uus maailma esinumber.

Pühapäeva hilisõhtul lähevad meeste üksikmängus omavahel vastamisi Novak Djokovic (ATP 2.) ja Daniil Medvedev (ATP 3.).