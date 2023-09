Viljandi jättis oma hooaja avamängus Kehra selja taha esimesel poolajal

Eesti käsipalli meistriliiga avanädala viimases mängus hoidis kodumeeskond Viljandi HC Kehra/Horizon Pulp&Paperit terve kohtumise vältel kontrolli all ja võttis võidu numbritega 32:18 (16:7).

Kümnendaks mänguminutiks oli laekunud kõigest seitse väravat: viis eelmise hooaja hõbedale Viljandile ja kaks Kehrale. Külalisvõistkonda vaevas realiseerimispõud. Alates 13. minutist, mil Dmõtro Jankovski viimasena Kehra eest skooris, püsis Kehra nelja peal. See muutus alles 24. minutil, kui Alvar Soikka puuriluku Rasmus Otsa üle mängis. Selle kümnekonna minuti jooksul oli Viljandi aga kogunud viis lisaväravat.

Kümneväravalist edumaad Viljandi veel ei saavutanud ja sedasi mindi poolajale seisult 16:7. Teise poolaja 12. minutil tegi Sten Maasalu seisuks 21:11. Sellele eelnenud Kristjan Kooviti punane kaart ei paistnud Viljandi tegevust morjendavat: Maasalu väravale järgnes koheselt ka Mikk Variku tabamus ja vahemaa oligi juba 11-väravaline. 55. minutil liitus Viljandi 30 värava klubiga, kui Andrei Basarab sai kirja oma kolmanda tabamuse. Mäng lõppes seisuga 32:18.

Võitjate resultatiivseim oli Hendrik Koks seitsme väravaga. Viie väravaga panustas Sten Maasalu. Kehra suurimaks skoorijaks jäi neli väravat visanud Jankovski.

"Hooaja ettevalmistus kujunes edukalt. Käisime ühel kontrollturniiril, kus peamiseks eesmärgiks seadsime, et kõik saaks mängida. Üldpildis läks kõik nii, nagu plaanisime," kommenteeris Hendrik Koks. "Tänane mäng näitas ära, mida peame veel lihvima ja kus maal me oleme. Natukene jäime hätta positsioonirünnakuga, kuid kaitse oli täitsa hea. Sellise võidu pealt on hea edasi minna."

Tuleval nädalal algavad ka karikavõistlused. Esimeses matšis, mis leiab aset 13. septembril, kohtuvad HC Kehra/Horizon Pulp&Paper ja Põlva Serviti.