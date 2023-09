Martin teenis San Marinos rajarekordiga esikohalt stardi

Martin (Prima Pramac Racing) püstitas enda neljandal ringil ajaga 1.30,832 uue rajarekordi, kuid uuendas seda veel seitsmendal ringil, kui ületas finišijoone ajaga 1.30,832.

"Väga head ringid tulid, hea nädalavahetus. Olin tänase pärast veidi mures, aga siis läksin ühel ringil kõige peale välja. Pidurdasin mõnes kurvis väga tugevasti. Võtsin mitu riski, et esikoht võita, olen meeskonna ja ka enda üle väga uhke," sõnas hispaanlane pärast võimsat kvalfikatsioonisõitu.

Teise koha teenis Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing; 1.30,787), kolmandana stardib hooaja üldliider Francesco Bagnaia (Ducati; 1.30,826). Mõlemad lõpetasid kiirema ajaga, kui Martini esialgne rajarekord.

San Marino etapi sprindisõit algab laupäeval kell 16.00. Põhisõit saab alguse pühapäeval kell 15.00.

Terminator mode



That's pole position and a new all-time lap record for @88jorgemartin at Misano! #SanMarinoGP pic.twitter.com/srrFt0Hwgq