Vägivallas süüdistatud jalgpallur eitas Brasiilia televisioonis tegu

23-aastane Manchester Unitedi ründaja Antony on viimase nädala jooksul saanud kaks süüdistust naiste poolt, kes väidavad, et brasiillane kasutas nende vastu vägivalda. Koondisest välja jäetud mängija ilmus telekaamerate ette ja eitas tegu.

Esmaspäeval avaldas Brasiilia uudisteportaal UOL, et Inglismaa kõrgliigas palliva Antony endine tüdruksõber Gabriela Cavallin süüdistas mängijat koduvägivallas. Väidetavalt ründas Antony partnerit kolmel erineval korral, põhjustades naisele tõsiseid vigastusi.

Mõned päevad hiljem tuli süüdistusega välja ka teine naine, kes ütles, et jalgpallur tõukas teda eelmise aasta oktoobris kõvasti vastu seina.

Antony kommenteeris süüdistusi Brasiilia televisioonis ja ütles, et "tõde tuleb välja". Manchester Unitedis mängiv ründaja eitas kõiki süüdistusi. "See on vale. 100 protsenti vale. Mul on ema, mul on õde. Ma ei tahaks, et nendega eales midagi sellist juhtuks," sõnas jalgpallur.

Nädala alguses otsustas Brasiilia koondis mängija MM-valiksarja mängudeks koosseisust kõrvaldada. "[Koondisest kõrvaldamine] oli minu jaoks raske. See tegi mind kurvaks, sest see on midagi, mis tean, et on 100 protsenti vale," sõnas Antony.

Eelmisel nädalal otsustas Inglismaa tippklubi Manchester United vägistamissüüdistuse saanud Mason Greenwoodi Getafesse laenule saata. Klubi teatas kolmapäeval avalduses, et võtavad Antony vastu esitatud süüdistusi tõsiselt.