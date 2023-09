KUULA & OTSEBLOGI | Eesti jalgpallikoondis võõrustab täismaja ees Rootsit

NB! Vikerraadio alustab ülekannet kell 19.05.

Enne mängu:

Eesti koondisel on F-valikgrupis kolmest seni peetud mängust kirjas üks viigipunkt, mis teeniti juunis Aserbaidžaanis. Teised kaks mängu võõrsil Austria ja koduväljakul Belgia vastu kaotati. Rootsi alustas valiksarja 0:3 kaotusega Belgiale, seejärel alistati Aserbaidžaan lausa 5:0, aga eelmises valikmängus jäädi alla Austriale 0:2.

Eesti ja Rootsi on omavahel mänginud 18 korda ja seni ei ole Eesti veel võidurõõmu tunda saanud. Viimati mindi vastamisi 2021. aastal, kui Eesti kaotas Marcus Bergi väravast 0:1. Enne seda mängiti 2018. aastal sõprusmängus viiki 1:1, Eesti väravalööjaks oli Henri Anier.

Eesti koondise peatreener Thomas Häberli kutsus septembrikuisteks valikmängudeks Rootsi ja Belgiaga koondisesse 24 meest. Vigastuse tõttu jäävad eemale Taijo Teniste, Rauno Sappinen, Markus Soomets, Erko Jonne Tõugjas ja Marco Lukka.

Rootsi koosseisus olulisi puudujaid ei ole. Kõige nimekamad mängijad on ründajad Alexander Isak (Newcastle United), Viktor Gyökeres (Lissaboni Sporting) ja Dejan Kulusevski (Tottenham Hotspur), poolkaitsja Emil Forsberg (RB Leipzig) ning kaptenipaela kannab Manchesteri Unitedi keskkaitsja Victor Lindelöf.

Ehkki Rootsi koondis tuleb Eestisse Euroopa tippliigades pallivate meestega, usub poolkaitsja Mattias Käit, et vastast saab keskväljal haavata. "Võib-olla mitte mängu alguses liiga palju riske võtta, mängida natuke kindlamalt, natuke mängu sisse sulanduda. Ma arvan, see saab ka olema kindlasti võtmekoht laupäeval," selgitas Käit taktikat.

Thomas Häberli ütles, et võidu võti on täielik keskendumine. "Kindlasti tuleb ette hetki, kus arvame, et mäng on meie kontrolli all, kuid kunagi ei ole kontrolli all kõik 90 minutit, eriti veel Rootsi suguse ründeliiniga meeskonna vastu. Peame keskenduma kuni lõpuminutini välja," sõnas juhendaja.

Tänane kohtumine A. Le Coq Arenal on välja müüdud. Koondised alustavad mängueelse soojendusega kell 18.15, hümnid kõlavad kell 18.45 ning peakohtunik rumeenlane Horațiu Mircea Fesnic annab avavile kell 19.00.

Teisipäeval, 12. septembril rändab Eesti koondis Brüsselisse, kus minnakse kuningas Baudouin'i nimelisel staadionil vastamisi Belgiaga.

Tabeliseis F-valikgrupis:

1. Belgia - 10 punkti (4 mängust)

2. Austria - 10 p (4)

3. Rootsi - 3 p (3)

4. Eesti - 1 p (3)

5. Aserbaidžaan - 1 p (4)

Eesti koondise koosseis:

Väravavahid

Karl Jakob Hein (13.04.2002) – Arsenal FC 22/0

Matvei Igonen (02.10.1996) – Hebar 1918 14/0

Karl Andre Vallner (28.02.1998) – Tallinna FCI Levadia 1/0

Kaitsjad

Karol Mets (16.05.1993) – FC St. Pauli 87/0

Ken Kallaste (31.08.1988) – Tallinna FC Flora 57/0

Joonas Tamm (02.02.1992) – Botev Plovdiv 53/4

Artur Pikk (05.03.1993) – Odra Opole 50/1

Nikita Baranov (19.08.1992) – Jerevani FC Pjunik 46/0

Märten Kuusk (05.04.1996) – Ujpest FC 25/0

Maksim Paskotši (19.01.2003) – Zürichi Grasshopper 18/0

Rasmus Peetson (03.05.1995) – Tallinna FCI Levadia 8/1

Markkus Seppik (16.04.2001) – Tallinna FC Flora 0/0

Poolkaitsjad ja ründajad

Konstantin Vassiljev (16.08.1984) – Tallinna FC Flora 151/26

Sergei Zenjov (20.04.1989) – Tallinna FC Flora 106/17

Henri Anier (17.12.1990) – Lee Man 8/21

Henrik Ojamaa (20.05.1991) – Tallinna FC Flora 60/1

Mattias Käit (29.06.1998) – FC Rapid 49/8

Martin Miller (25.09.1997) – Tallinna FC Flora 26/2

Vlasiy Sinyavskiy (27.11.1996) – FC Slovacko 26/0

Erik Sorga (08.07.1999) – Sumgayit FK 26/4

Markus Poom (27.02.1999) – Shamrock Rovers FC 16/0

Georgi Tunjov (17.04.2001) – Delfino Pescara 1936 11/0

Rocco Robert Shein (14.07.2003) – FC Dordrecht 6/0

Alex Matthias Tamm (24.07.2001) – Nõmme Kalju FC 1/0

Rootsi koondise koosseis:

Väravavahid

Robin Olsen (08.01.1990) – Aston Villa 66/0

Viktor Johansson (14.09.1998) – Rotherham United 0/0

Kristoffer Nordfeldt (23.06.1989)– AIK 17/0

Kaitsjad

Linus Wahlqvist (11.11.1996) – Pogon Szczecin 9/0

Victor Lindelöf (17.07.1994) – Manchester United 59/3

Isak Hien (13.01.1999) – Verona Hellas 6/0

Hjalmar Ekdal (21.10.1998) – Burnley 6/0

Ken Sema (30.09.1993) – Watford 15/0

Carl Starfelt (01.06.1995) – Celta Vigo 6/0

Ludwig Augustinsson (21.04.1994) – Anderlecht 51/2

Emil Holm (13.05.2000) – Spezia 2/0

Poolkaitsjad ja ründajad

Viktor Claesson (02.01.1992) – FC Copenhagen 69/13

Albin Ekdal (28.07.1989) – Spezia 67/0

Emil Forsberg (23.10.1991) – RB Leipzig 81/20

Jesper Karlsson (25.07.1998) – Bologna 11/3

Jens Cajuste (10.08.1999) – Napoli 15/0

Jesper Karlström (21.06.1995) – Lech Poznan 13/0

Samuel Gustafson (11.01.1995) – BK Häcken 7/0

Kristoffer Olsson (30.06.1995) – Midtjylland 45/0

Alexander Isak (21.09.1999) – Newcastle United 40/9

Anthony Elanga (27.04.2002) – Nottingham Forest 12/3

Viktor Gyökeres (04.06.1998) – Sporting CP 14/3

Dejan Kulusevski (25.04.2000) – Tottenham Hotspur 30/2

Robin Quaison (09.10.1993) – Al-Ettifaq 47/13

Marcus Rohden (11.05.1991) – Fatih Karagümrük 18/2