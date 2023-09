Võõrustaja Prantsusmaa alustas ragbi MM-i võidukalt

Tasavägisel avapoolajal jäi võõrustaja kolmandal minutil 0:5 kaotusseisu, kuid asus 20 minutiga kohtumist minimaalselt juhtima. Seejärel loovutas Prantsusmaa kolmekordsele maailmameistrile veel kolm punkti, kuid jõudis kümme minutit enne poolaja lõppu 9:8 eduseisuni, mida võõrustaja ka vaheajani hoidis.

Teisel poolajal jäid prantslased Uus-Meremaa try järel taas kaotusseisu, kuid said kohtumise 55. minutil hoo sisse ning skoorisid omakorda try, lisades sellele veel väravalöögi. 66. minutil lisasid prantslased veel ühe penalty ja asusid 19:13 juhtima.

74. minutil said prantslased veel kolm punkti ning minut enne kohtumise lõppu pani Melvyn Jaminet võidule punkti, kui skooris veel ühe try, andes Prantsusmaale 27:13 võidu.

Tugevas A-alagrupis teenis võõrustaja võiduga neli punkti, Uus-Meremaa polnud MM-i alagrupifaasides viimased 31 mängu kaotusvalu tundnud.

Ragbi MM jätkub laupäeval, kui peetakse neli mängu.