USA lahtiste finaalis kohtuvad taas Djokovic ja Medvedev

36-aastane Djokovic (ATP 2.) kohtus esimeses poolfinaalis kodupubliku ees mänginud 20-aastase Ben Sheltoniga (ATP 47.).

Tasavägiselt alanud avasetis vahetasid mehed Djokovici juhtimisel geimivõitusid kuni seisuni 3:2, mil serblane vastase murdis ja siis veel kolmega juhtima läks. Djokovicil oli seisul 5:2 neli võimalust sett lõpetada, aga ta tegi seda lõpuks hoopis järgmises geimis, teenides 6:3 setivõidu.

Ka teine sett algas tasavägiselt, aga Djokovicil õnnestus seisul 2:2 vastase palling murda. Seejärel 23-kordne slämmivõitja enam tagasi ei vaadanud ja lõpetas seti nelja järjestikuse geimivõiduga, vormistades 6:2 setivõidu.

Kolmandas setis alustas serblane koheselt murdega ja asus siis 2:0 juhtima. Ta hoidis Sheltonit eemal, kuid suurepärase turniiri teinud noor ameeriklane murdis vanameistri servi ja viigistas seti 4:4. Shelton võitis järgmise geimi ning sai võimaluse sett võita, aga Djokovic viigistas ning sett läks lõppmängu.

Djokovic alustas kolmanda seti tiebreak'is kolme järjestikuse punktiga ning asus ühe Sheltoni punkti järel veel 5:1 juhtima. Ameeriklane jõudis seejärel veel minimaalse vaheni, aga Djokovic teenis 7:4 lõppmängu võiduga pileti USA lahtiste finaali.

"Need on need hetked ja sündmused, kus ma ikka säran. Need panevad mind käima ja inspireerivad mind igapäev proovima ja töötama sama kõvasti kui need noored kutid," sõnas Djokovic pärast võitu. "Suured slämmid on need, mis mind kõige enam motiveerivad. Teadsin enne veerandfinaali, et mängin [poolfinaalis] ameeriklasega ja see ei ole kunagi lihtne."

Djokovic murdis vastase viis korda ja võitis esimeselt servilt punkti 84-protsendilise eduga. Serblane on sel aastal juba kõikidel kolmel slämmiturniiril finaalis mänginud, varasemalt on ta ühe kalendriaasta sees neljas slämmifinaalis mänginud kahel korral (2015, 2021). Ühtlasi on see Djokovici karjääri 36 slämmifinaal.

Pühapäevases finaalis leiab aset kordusmatš 2021. aasta finalistide vahel. Venelane Daniil Medvedev mängis öösel vastu laupäeva suurepärase mängu ja alistas maailma esireketi Carlos Alcarazi neljas setis.

Avasetis ei suutnud kumbki mees paremust maksma panna ja sett läks lõppmängu, kus venelane 7:3 võidu teenis. Teises setis asus Medvedev kolme järjestikuse geimivõiduga juhtima ning loovutas seejärel hispaanlasele vaid ühe geimi, vormistades teise setipalliga 6:1 võidu.

Kolmandas setis näitas Alcaraz aga võimu ja võitis esimesest viiest geimist neli, murdes venelase ühel korral. Esireket hoidis vastast vähemalt kahe geimi kaugusel ja realiseeris kolmanda setipalliga 6:3 setivõidu.

Tasavägiselt alanud neljandas setis suutis Medvedev seisul 3:2 pikaks veninud geimis lõpuks Alcarazi murda ning asus seejärel veel 5:2 juhtima. Hispaanlane võitis järgmise geimi ja päästis siis veel kolm matšpalli, aga pidi setis siiski venelase 6:3 paremust tunnistama.

Ligi kolm ja pool tundi väldanud matšis lõi Medvedev üheksa ässa ja murdis Alcarazi kolm korda. Venelane suutis 20-aastase esireketi vastu üheksast murdevõimalusest kaheksa kaitsta.

"Ütlesin, et pean mängima 10-palli skaalal 11 vääriliselt. Mängisin 12 palli vääriliselt, kui kolmas sett välja arvata. See on ainus viis. Ma ei tea, kas ta on 20 või 21, aga ta on nii noor ja on juba kaks slämmi võitnud. Maailma esireket mitu nädalat järjest," kiitis Medvedev vastast. "See on ausalt öeldes uskumatu ja ma ei tea, kas keegi enne teda sellega hakkama on saanud. Sa pead endast parem olema, et teda võita."

2021. aasta tennise USA lahtiste finaalis sai Medvedev enda karjääri esimese slämmivõidu, kui alistas Djokovici kolmes setis. "Väljakutse on mängida tüübiga, kes on võitnud 23 slämmiturniiri, ma olen võitnud ühe. Kui ma talle siin ära tegin, mängisin samuti enda tasemest kõrgemal ja pean seda veelkord tegema," sõnas venelane.