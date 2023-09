Naiste meistriliigas peetakse kolm tabelinaabrite vastasseisu

Esimeses tabelinaabrite heitluses on vastamisi esikolmiku naiskonnad Tartu JK Tammeka ja Saku Sporting, kes lähevad vastamisi laupäeval kell 12.30 Tartu Sepa jalgpallikeskuses. Sporting sai eelmises voorus kirja võidu Põlva Lootose üle, Tammeka kaotas Tallinna FC Florale. Omavahel on naiskonnad pidanud 14 mängu, kõik kohtumised on võitnud Sporting, vahendab jalgpall.ee.

Pühapäeva esimeses kohtumises jagavad punkte Pärnu JK Vaprus ja Viljandi JK Tuleviku ühendnaiskond ning Põlva FC Lootos. Sellel hooajal on naiskonnad kohtunud omavahel kaks korda – esimeses kohtumises võttis Lootos 3:0 võidu, eelmises mängus alistas ühendnaiskond viienda üleminuti väravast Lootose 1:0. 16. voorus teenitud viigi toel tõusis ühendnaiskond Lootosest mööda – hetkel paikneb ühendnaiskond seitsmendal, Lootos kaheksandal positsioonil. Kas Lootos võtab revanši, selgub kell 12.00 Pärnu Rannastaadionil.

Kolmas tabelinaabrite kohtumine toimub pühapäeval kell 12.30 Sportland Arenal, kui JK Tallinna Kalev võõrustab JK Tabasalu. Kalev tuleb kohtumisele vastu viigipunktilt, mis jagati ühendnaiskonnaga, Tabasalu alistas viimases voorus Viimsi. Selle hooaja kahest omavahelisest kohtumistest on mõlemal naiskonnal ette näidata üks võit. Kalev on 16 mängu järel kogunud Tammekaga võrdse arvu punkte – 25 ning paigutub tartlaste järel neljandale positsioonile.

Kuna Tallinna FC Flora naiskond võistleb nädalavahetusel Bosnia ja Hertsegoviinas Meistrite liiga eelringis, peetakse Viimsi JK ja FC Flora 17. vooru kohtumine 11. oktoobril kell 19.00.