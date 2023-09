Maailmarekordi jooksnud Ingebrigtsen: ausalt öeldes ei olnud see raske

MM-il 1500 meetri jooksus hõbeda ja 5000 meetri jooksus kulla pälvinud Ingebrigtsen lõpetas reede õhtul Brüsselis meeste 2000 meetri jooksus ajaga 4.43,13, edestades ajaga 4.48,14 lõpetanud keenialast Reynold Kipkorir Cheruiyoti ja 4.48,77 kirja saanud austraallast Stewart McSweyini.

Harvajoostaval distantsil uuendas Ingebrigtsen maailmarekordit, mis leidis aset 1999. aastal Berliinis, kui Maroko jooksja Hicham El Guerrouj distantsi ajaga 4.44,79 läbis. "Rekordeid püstitada on alati lõbus, aga ausalt öeldes ei olnud see minu jaoks kuigi raske," ütles norralane.

Meeste teivashüppes võidutses ei keegi muu kui Armand Duplantis, kes jäi pärast kõrgust 6.02 ainsaks võistlejaks. Rootslane ületas siis veel 6.10, aga ei suutnud ikka 6.23-ga uut maailmarekordit püstitada. Teiseks jäi ameeriklane Sam Kendricks, kes jäi 5.92 peale, sama tulemusega teenis kolmanda koha MM-hõbe Ernest John Obiena.

Naiste kõrgushüppes oli parima põrkega maailmameister Jaroslava Mahutšihh, kelle parimaks tulemuseks jäi 2.00. Eestlanna Elisabeth Pihela jäi tulemusega 1.80 üheksandat kohta jagama.

Naiste odaviskes sündis uus hooaja tippmark, kui maailmameister Haruka Kitaguchi oda 67 meetri ja 38 sentimeetri kaugusele saatis. Selle tulemusega uuendas jaapanlanna endale kuuluvat naiste odaviske hooaja parimat viset 34 sentimeetri võrra.

Teiseks jäi austerlanna Victoria Hudson tulemusega 64.65, kolmanda koha teenis lätlanna Lina Muze-Sirma tulemusega 63.00.

Naiste 400 meetri jooksus näitas parimat minekut belglanna Cynthia Bolingo, kes ületas finišijoone ajaga 50,09, edestades hollandlannat Lieke Klaverit seitsme sajandiku ja ameeriklannat Shamier Little'it 49 sajandikuga.

Naiste 1500 meetri jooksus püstitas britt Laura Muir enda uue hooaja tippmargi, kui sai Brüsselis kirja 3.55,34. Ciara Mageean kirjutas taas Iirimaa kergejõustikuajalugu ümber, kui uuendas endale kuuluvat rahvusrekordit lausa 74 sajandiku võrra, kui sai reedel kirja 3.55,87. Kolmanda koha teenis keenialanna Nelly Chepchirchir ajaga 3.56,93.

Meeste 200 meetri jooksus teenis võidu ameeriklane Kenny Bednarek, kes ületas finišijoone ajaga 19,79. Tegemist on 24-aastase sprinteri hooaja parima ajaga, MM-finaalis teenis ta 20,07-ga viienda koha.

Reedel jäi kõrgetasemelises jooksus teiseks MM-il neljandaks jäänud britt Zharnel Hughes (19,82), vigastustega võidelnud Tokyo olümpiavõitja Andre de Grasse sai samuti hakkama enda hooaja parima jooksuga, kui läbis distantsi 19,89-ga. 20 sekundi piiri alistas kanadalase kaasmaalane Aaron Brown, kes sai kirja 19,98.

Naiste 100 meetri jooksus tegi viiekordne olümpiavõitja Elaine Thompson-Herah suurepärase jooksu, kui püstitas ajaga 10,84 isikliku hooaja tippmargi. Jamaicalanna Natasha Morrison tegi ajaga 10,95 enda hooaja tulemuste puhul sama, kolmandaks jäi britt Dina Asher-Smith ajaga 10,97.

Naiste kolmikhüppes jäi jamaicalanna Shanieka Ricketts väga rõõmsaks, kui ületas esmakordselt karjääris 15 meetri piiri. Tulemus tõstab Rickettsi maailma ajaloos 25. kohale.

Teiseks jäi ukrainlanna Marina Behh-Romantšuk tulemusega 14,57, kolmas oli 14,49 hüpanud Dominica saare sportlane Thea Lafond.

Naiste 400 meetri tõkkejooksus püstitas maailmameister Femke Bol uue võistluste rekordi, kui ületas joone ajaga 52,11. Hollandlannat jälitasid jamaicalannad Janieve Russell (53,80) ja Rushell Clayton (54,10).

Naiste 200 meetri jooksus maailmameister Shericka Jackson, kelle 21,48 tähistas ühtlasi uut võistlsute rekordit. Teiseks jäi bahamalanna Anthonique Strachan ajaga 22,31, kolmanda koha teenis ameeriklanna Jenna Prandini ajaga 22,47.

Meeste 800 meetri jooksus oli kiireim mullu MM-il hõbeda teeninud Alžeeria jooksja Djamel Sedjati, kes lõpetas reedel ajaga 1.43,60. Teiseks jäi prantslane Yanis Meziane, kes sai hakkama isikliku rekordiga (1.43,94). Kolmandana lõpetanud Botswana jooksja Tshepiso Masalele tegi samuti elu kiireima jooksu (1.44,03), kuid ei viinud tippmarki uude sekundisse.

Meeste 400 meetri jooksus võttis võidu jamaicalane Rusheen McDonald, kes ületas finišijoone ajaga 44,84. Teiseks jäi Dominikaani Vabariigi sportlane Alexander Ogando ajaga 44,93, kelle jaoks oli tulemus hooaja tippmark. Kolmanda koha sai norralane Havard Bentdal Ingvaldsen, kes lõpetas ajaga 45,07.